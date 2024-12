Crin Antonescu nu a mai câștigat măcar un leu după ce a ieșit din politică. Care este meseria de bază a prezidențiabilului propus de coaliție

Crin Antonescu este politicianul pe care forțele pro-europene și-au propus să-l susțină la alegerile prezidențiale din anul 2025. El a mai fost președinte interimar, în perioada suspendării lui Traian Băsescu. Liberalul a preluat atribuțiile acestuia pentru că, la acel moment, era președinte al Senatului.

Crin Antonescu a lucrat ca profesor de istorie până să intre în politică

Antonescu a dispărut peste noapte din politică. În 2016, la încheierea celui de-al cincilea mandat în Parlamentul României, șeful PNL a anunțat că se va retrage din viața politică. Lucru care s-a și întâmplat: Crin Antonescu a renunțat la poziția sa din fruntea partidului și nu a mai candidat pentru nicio funcție publică.

De atunci, au trecut mai bine de opt ani, timp în care Crin Antonescu nu a mai făcut nimic notabil. Cu toate că, la bază, este profesor de istorie, Antonescu nu a mai profesat nici măcar o zi. Practic, fostul șef PNL nu a mai avut niciun venit, lucru care reiese din declarația de avere a soției sale, Adina Vălean, care ocupă o poziție de europarlamentar.

Ce-i drept, Adina Vălean câștigă foarte bine, în condițiile în care este cel mai vechi parlamantar european din România (a fost și vicepreședinte al Parlamentului European).

Suma uriașă pe care soția lui Crin Antonescu o câștigă în Parlamentul European

Potrivit documentului mai sus citat, Vălean câștigă, în medie, 23.500 de euro pe lună, doar din indemnizație și diurnă. Cei doi mai dețin circa 300.000 de euro în bancă și au investit circa 94.000 de euro în titluri de stat.

mai dețin două case în Prahova, un apartament în București și trei autoturisme. Soția fostului șef al Senatului mai are în posesie bijuterii de 18.000 de euro.

Declarația de avere a Adinei Vălean nu cuprinde și pensia pe care Crin Antonescu ar fi trebuit să înceapă s-o primească începând cu septembrie 2024, atunci când acesta a împlinit 65 de ani.

De la această vârstă, Crin Antonescu , care nu este deloc mică. Mai exact, pentru cele cinci mandate petrecute în Parlamentul României, Crin Antonescu. Ar putea să primească o pensie de cel puțin 12.000 de lei pe lună.

De ce a acceptat Antonescu să candideze

Crin Antonescu a acceptat propunerea făcute de coaliția partidelor pro-europene, cu toate că, spune el, nu și-a dorit și nu a solicitat această candidatură.

„După niște contacte neoficiale cu lideri ai coaliției, ieri dimineață am avut o întâlnire la guvern cu președinții celor 3 partide și liderul minorităților. Au exprimat convingerea că sunt o soluție pe care doresc să o susțină. Eu nu mi-am dorit această candidatură, nu am solicitat, nu am făcut niciun demers de vreun fel. Am înțeles că aceasta este opinia lor. Cred că este o situație politică complicată, nu m-am dat deoparte și am acceptat”, a declarat Crin Antonescu, într-o intervenție telefonică la .

Crin Antonescu a mai spus că a părăsit politica timp de aproape zece ani, timp în care ”nu i-a lipsit”, cu toate că a continuat să fie interesat de această temă.

„Poate să candideze oricine, e legitimat să candideze oricine. Bazinele electorale se împart diverșilor candidați. Nu cred că poate impune nimeni un singur candidat. Cele patru grupuri politice au decis de bună voie să aibă un singur candidat. S-a anunțat și primarul general, domnul Nicușor Dan. Am văzut în presă că și-a anunțat intenția domnul Funeriu, fostul ministru al Educației. Cred că doamna Lasconi a afirmat că se consideră îndreptățită având în vedere rezultatul bun. Este o competiție deschisă”, a încheiat Crin Antonescu.