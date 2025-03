Crin Antonescu nu mai face parte din PNL. Și-a anunțat demisia, după care și-a depus candidatura la președinție

Candidatul coaliției, , a anunțat, pe pagina sa de Facebook, faptul că și-a dat demisia din Partidul Național Liberal. De asemenea, duminică, 9 martie, el a mers la sediul BEC, acolo unde s-a înscris în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni.

Mesajul lui Antonescu, după demisia din PNL

„Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni.

Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune. Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță. Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”, a transmis Crin Antonescu, într-o postare pe Facebook.

La puțin timp după, acesta a mers la sediul Biroului Electoral Central pentru a-și depune candidatura. Acolo, se aflau mai mulți susținători de-ai săi, cu pancarte pe care scria „Crin președinte”. Acesta a fost însoțit de soția sa, europarlamentarul dar prezenți au fost și liderii PNL, PSD și UDMR.

Crin Antonescu și-a depus candidatura la BEC

„Știți că în ultima clipă au existat eforturi pentru împiedicarea candidaturii mele. Nu mă clatin, nu mă dau la o parte, nu mă întorc, nu mă dau la o parte. Nu vreau să fiu președintele celor puțini, nu vreau să fiu președintele celor mulți, vreau să fiu președintele tututor. Vom face împreună un stat mai sănătos.

Vreau să fiu preşedintele tuturor. Voi întări această națiune, voi fi un om care le va vorbi și îi va asculta. Națiunea română nu are nevoie doar de un șef de stat, ci de un lider.

Îl rog în faţa voastră pe Dumnezeu să îmi dea puterea, ca lider al acestei națiuni, să ne putem arăta adevărata față, fața frumoasă, în fața oricui. Dumnezeu să fie cu noi, pentru România, cu Dumnezeu înainte”, a declarat Crin Antonescu, după ce şi-a depus candidatura la BEC.