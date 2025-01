Crin Antonescu nu regretă suspendarea lui Traian Băsescu. ”Regret eșecul referendumului”

Fostul președinte PNL Crin Antonescu a mărturisit că nu regretă suspendarea din 2012 a președintelui Traian Băsescu din 2012, ci regretă faptul că prezența sub 50% la urne a făcut ca referendumul de demitere să nu poată fi validat.

Crin Antonescu nu regretă suspendarea lui Traian Băsescu

l-a suspendat în 2012 pe Traian Băsescu din funcția de șef al statului, ceea ce a însemnat că Antonescu, la acea vreme președinte al Senatului, a devenit președinte interimar.

Totuși la referendumul de demitere au participat mai puțin de 50% dintre alegători, ceea ce a făcut ca această consultare populară să nu poată fi validată. Chiar dacă, peste 7,4 milioane de români au votat contra lui Traian Băsescu.

„Nu (nu regret suspendarea președintelui Băsescu n.r.). Regret faptul că cele 7 milioane şi ceva de voturi nu au avut câştig de cauză, pentru că a fost o exprimare, cum puţine au fost, de voinţă populară. Nu regret suspendarea, regret eşecul referendumului”, a declarat Crin Antonescu la Prima TV.

Cifrele oficiale arată că 46% din românii cu drept de vot au participat la referendumul de demitere: 87,52% dintre aceștia, 7.403.836 persoane, au votat DA, pronunțându-se în favoarea suspendării președintelui Traian Băsescu, iar 11,15%, 943.375 persoane, au votat NU, fiind împotriva demiterii președintelui.

În urma acestui rezultat al referendumului, Crin Antonescu a revenit în funcția de președinte al Senatului, după aproape după luni ca președinte interimar al României, iar Traian Băsescu s-a întors la Cotroceni pentru ultimii doi ani de mandat.

”Ne-am întâlnit ca navetiștii”

Fostul lider PNL a mai fost întrebat în cadrul aceleiași emisiuni dacă în ultimii zece ani. Crin Antonescu a precizat că s-a întâlnit cu fostul șef al statului pe ruta București-Bruxelles, „ca navetiștii”.

„Da, ca navetiștii. Ne-am mai întâlnit în avion, am călătorit mult, că nu am stat numai la Bruxelles. Domnia sa a fost europarlamentar, deci era chiar navetist. Am schimbat câteva vorbe”, a răspuns Crin Antonescu.

După terminarea mandatului său de senator, în decembrie 2016, fostul lider PNL s-a mutat la Bruxelles alături de soția sa, europarlamentarul Adina Vălean.