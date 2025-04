Crin Antonescu, pus la zid pentru afirmațiile față de o jurnalistă. Elena Lasconi și Lavinia Șandru nu au avut milă: „Nu este o normalitate să ți se spună cât de tânără ești”

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare formate din PNL – PSD – UDMR, a fost întrebat de către un jurnalist dacă a discutat cu fiica lui după dezbaterea susținută luni, 28 aprilie, la Digi 24 în timpul căreia i-a adresat unei alte jurnaliste un compliment considerat a fi nepotrivit.

Crin Antonescu, pus la zid pentru afirmațiile față de o jurnalistă

Candidatul a răspuns că nu vede niciun motiv pentru care să vorbească astfel de lucruri cu fiica sa, mai ales că nu consideră că a spus ceva nepotrivit, ci doar admirativ.

„Domnule Antonescu, în timp ce o jurnalistă vă adresa o întrebare, ați spus, și citez în două secunde „Sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”. Am încheiat citatul. Domnule Antonescu, sunteți tată. Chiar astăzi ați publicat un videoclip electoral cu fata dumneavoastră. Ați discutat cu ea seara după emisiune, v-ați spus ceva despre acel moment? Doriți dumneavoastră să clarificați acel moment?”, a fost întrebarea jurnalistului.

Prezidențiabilul a răspuns, susținând că , menționând-o și pe Elena Lasconi care a sesizat acest fapt în timpul dezbaterii.

„Stimate domn! Cu toată considerația pentru dreptul dumneavoastră de a pune întrebări și cu toată deschiderea mea cu care răspund întrebării dumneavoastră, permiteți-mi să am sentimentul că e o ușoară provocare. Stric la întrebare. Da, eu am discutat cu fiica mea aseară după emisiune. Nimic despre acest citat. Am discutat, cum am făcut-o de nenumărate ori, după emisiune, la sfârșitul emisiunii, cu doamna Anca Suciu, un jurnalist cu care am o relație absolut civilizată, am participat la numeroase emisiuni ale domniei sale, am acordat interviuri, nu văd ce era de discutat în legătură cu acel lucru pe care eu l-am spus în cursul unui schimb de cuvinte, pe care, în fața tuturor, l-am avut.

Deci eu consider că nu am avut niciun fel, dar niciun fel de nuanță nepotrivită, deplasată în dialogul perfect decent, perfect civilizat cu doamna Suciu, doamna Lasconi, pe care o salut cu reverență și cu respect, a avut un pasaj strict electoral dintr-o campană electorală care nu avea nimic comun cu dialogul dintre mine și doamna Suciu, ceea ce pot să înțeleg. Ceea ce nu înțeleg este de ce dumneavoastră reluați, cu insinuare, fără obiect. Dar, cred că v-am răspuns”, a replicat Crin Antonescu.

Elena Lasconi și Lavinia Șandru nu au avut milă

Elena Lasconi a cerut dreptul al replică și a spus că , astfel că acest gen de afirmații nu își au locul, cu atât mai mult în politică, unde capacitatea femeilor este minimalizată.

„Chiar mi-ați menționat numele și aș vrea să le rog pe toate femeile care sunt acum în sala asta. Și fiica dumneavoastră. Și doamna Șandru. Și toate femeile care se uită acum la noi. Să vă gândiți la următorul lucru. Atât de des am auzit finețuri, nuanțe din astea. Atât de des am fost claxonate în trafic doar pentru că avem părul blond. De atâtea ori am auzit că trebuie să mergem la cratiță. De atâtea ori mi s-a spus că locul nostru nu este la putere. Încât am început să credem asta. Astea sunt nuanțe. Au devenit normalitate și am vorbit cu doamna Suciu, domnul Antonescu, și astăzi. Și mi-am mulțumit. Pentru că a realizat că, de fapt, părea o normalitate. Nu este o normalitate să ți se spună cât de tânără ești, când ți-ai câștigat prin mintea ta și prin felul tău de a fi locul”, a susținut președinta USR.

Crin Antonescu a replicat, spunând că dorește să încheie acest subiect atunci: „Cu tot respectul, am venit aici, cred, toți, convinși că trebuie și hotărâți să vorbim despre probleme mari ale României. Nu doresc să ne împotmolim într-un asemenea diferent. Eu sunt un om care întotdeauna am respectat, fără niciun fel de rest, femeia, familia. Nu am avut nici cea mai mică nuanță de lipsă de respect față de doamna Suciu.

Nimeni nu poate să producă nimic legat de cratiță și altceva din ceea ce am spus eu aseară. O știu toate femeile care au relaționat cu mine, începând cu soția mea, cu fiica mea, am spus în repetate rânduri că admir femeia chiar mai mult decât pe bărbați în general, admir profesionistele, nu admir provocările, nu admir mahalaua, indiferent de sex. Am închis subiectul aici”.

Și Lavinia Șandru a vrut să intervină, pe scurt, vizavi de acuzațiile față de Crin Antonescu. În asentimentul Elenei Lasconi, candidata a spus: „Toată viața mi s-a spus ca femeie în politică că sunt exagerat de tânăr. Toată viața mi s-a spus asta. Și am zis în felul următor. Este singurul defect care trece”.