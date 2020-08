Crina Abrudan, afectată grav de coronavirus. Vedeta a făcut anunțul în direct pe Instagram

Crina Abrudan a anunțat pe Instagram, printr-un live, că noul coronavirus a afectat-o, iar din cauza asta a fost nevoită să ia cea mai rea decizie din ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta prezentatoare tv a susținut luni bune afacerea pe care o avea, un loc de joacă pentru copii, din banii proprii.

Din cauza faptului că nu mai are clienți, iar cei mici nu se vor întoarce prea curând în spațiile închise, vedeta a anunțat că afacerea a dat faliment, drept urmare a închis locul de joacă, în ideea că poate în viitor îl va redeschide.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Crina Abrudan: Avem o chirie de plătit, trebuie să-l închidem

Deși este atașată de afacerea pe care a administrat-o în ultimii ani, Crina Abrudan a fost nevoită să renunțe la locul de joacă, după ce afacerea a adus pierderi mari financiare. Din luna martie, soția lui Gabi Popescu a închis locul destinat copiilor din cauza noului coronavirus. Tot în același context, vedeta nu a mai putut suporta cheltuielile mari și a renunțat, pentru moment, la afacere.

„Sunt la mare? Nu, nu sunt la mare, pare din postări, dar nu sunt la mare, Muncesc, nu stau la plajă. Am stat două luni la plajă, m-am odihnit, acum o iau de la capăt cu șantierul. Game Over ca să zic așa. Locul meu de joacă pentru copii a ajuns la un capăt de drum, e facem cu el? Îl demontăm și îl închidem.

ADVERTISEMENT

Nu avem ce să facem din moment ce este foarte posibil ca din septembrie ca cei mici să nu înceapă școala, este clar și logic că un loc de joacă pentru copii nu va funcționa în viitorul apropiat. Și cum este o chirie de plătit și cheltuieli, nu avem ce să facem. E mai bine. Era momentul să intru într-un șantier.

Oamenii care trebuiau să vină să demonteze, nu au venit, m-am apucat eu singură să fac asta, dar la câte tâmpenii demontez prin casă nu e nicio problemă. Poate, poate găsesc un alt spațiu la anul, tot ce am aici vor fi din nou remontate undeva și poate locul meu de joacă o să existe undeva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dar din luna 12 martie este închis și nu mai are sens să-l țin deschis, am regrete, îmi pare rău că nu mai vin aici, în locul ăsta, o să-mi pară rău după multe, dar nu mă gândesc la asta, ce o fi o fi. Am pus la vânzare totul, deși nu cred că va fi cineva interesat să cumpere în aceast perioadă. Ori să-și deschidă o afacere în timpul ăsta.”, a mărturisit Crina Abrudan pe Instagram.

Crina Abrudan are 42 de ani, iar de 7 ani nu a mai fost văzută la TV. Ea a renunțat la televiziune și implicit la locul de muncă de la Antena 1 pentru o viață departe de showbiz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta tv a devenit cunoscută după ce a prezentat știrile sportive la Antena 1, este căsătorită cu Gabi Popescu de 4 ani, au fost nășiți de Cosmin Olăroiu și soția acestuia, iar împreună sunt de mai bine de 12 ani.