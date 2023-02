Crina Abrudan, la Survivor România! Cine e vedeta și câți bani încasează

este nimeni alta decât fosta prezentatoare TV care a fost considerată întotdeauna una dintre cele mai frumoase figuri feminine din showbiz. Aceasta intră în echipa Faimoșilor, în locul Vicăi Blochina și are 45 de ani. Pe deasupra, mai are și multe lucruri de demonstrat în Dominicană. FANATIK vă spune, în exclusivitate, câți bani urmează să încaseze concurenta!

Cine este Crina Abrudan de la Survivor România

este fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. În vârstă de 45 de ani, blondina a reușit mereu să capteze atenția publicului, prin frumusețea ei. Înainte de pandemie, Crina a deschis o afacere în care a crezut foarte mult. Blondina s-a axat pe acest aspect, extrem de convinsă că îi va aduce câștiguri colosale. Este vorba de un loc de joacă pentru copii pe care l-a numit după cățelusa ei, Lana, pe care o iubește enorm și pe care o consideră parte din familie. Pandemia i-a dat, însă, planurile peste cap, iar locul de joacă a fost un eșec total. Afacerea Crinei Abrudan a dat faliment, spre nemulțumirea fostei moderatoare de televiziune.

„După aproape un an de muncă, am deschis Lana’s Playground. În caz că a crezut cineva că nu am mai renovat/vopsit/construit nimic anul trecut, s-a înşelat. Da, are numele Lanei şi are suficient fuchsia”, a spus Crina, mândră, la scurt timp după ce a reușit să pună pe picioare afacerea pe care o credea atât de profitabilă.

După ce s-a lăsat de televiziune, Crina Abrudan nu a mai bătut palma cu alte trusturi media, însă acum se pare că proiectul Survivor România i-a captat atenția. Și, spunem noi, și datorită banilor pe care urmează să-i încaseze în Republica Dominicană!

Câți bani primește Crina Abrudan la Survivor România

FANATIK a aflat și cât încasează Crina Abrudan, la Survivor România. Astfel, dn informațiile noastre Faimoasa urmează să primească între 1.700 – 2.000 de euro pe săptămână și că speră să reziste cât mai mult.

Acum ceva timp, Crina Abrudan a declarat că nu este neapărat o împătimită a sportului. Se întreține cu ceva tratamente corporale la clinică și are mare grijă de silueta ei, mai ales că a ajuns la vârsta de 45 de ani. Cu toate acestea, și Mama Natură a fost generoasă cu ea: i-a oferit un corp armonios, pe care alte femei se chinuie ani de zile să-l obțină prin sport.

Cum se menține în formă Crina Abrudan de la Survivor România

Pentru că nu este pretențioasă deloc și mănâncă atât mâncare sănătoasă, cât și fast-food, Crina se poate declara norocoasă că nu a acumulat kilograme în plus și spune că, pe partea aceasta, seamănă foarte mult cu tatăl ei.

„Eu semăn cu tata și tatăl meu toată viața așa a fost: înalt și slab. Mama de multe ori ne spunea că ea se îngrașă doar când se uită la noi când mâncăm. Cred că eu consum foarte multe pe altă parte. Cred că mă consum mai mult la stres, la agitație, la treburile de zi cu zi. Nu știu să explic.

„Am o moștenire genetică bună”

Eu nu sunt adepta dietelor stricte şi nici nu merg foarte des la sală. Chiar îmi plac şi cartofii prăjiţi şi tot felul de preparate de tip fast food. Pot spune că sunt o norocoasă pentru că, până la această vârstă, nu am avut probleme de greutate. Am o moştenire genetică bună, însă, şi aşa, am nevoie să întreţin pielea şi silueta. Pentru corp merg frecvent la o clinică din Bucureşti…

Pentru un tratament care preîntâmpină şi tratează celulita şi remodelează instant corpul, acolo unde ai nevoie. (…) Lumea are impresia că mă înfometez sau mănânc doar broccoli cu iaurt. Mai mănânc și fast-food. Am început să fac sport fără să am de dat jos niște kilograme… Fără să mă nemulțumească foarte mult ceva la corpul meu. Am făcut-o pentru sănătatea corpului și a psihicului”, a spus Crina Abrudan, acum ceva timp, în spațiul public.

Cea mai mare dramă din viața Crinei Abrudan de la Survivor România

A avut parte de un succes colosal pe micul ecran, mai ales că s-a învârtit într-o lume iubită de bărbați: știrile sportive. Cu toate acestea, în viața Crinei Abrudan a existat întotdeauna o mare dramă, pe care n-au putut-o domoli nici bani, nici avantajele obținute de pe urma televiziunii și a celebrității: faptul că nu a devenit mamă.

Crina Abrudan de la Survivor România a fost la un pas să se despartă de soțul său, fostul fotbalist Gabi Popescu și nu a devenit mamă până acum. Cu toate acestea, în urmă cu 2 ani, fosta prezentatoare TV declara că de-abia așteaptă să se întâmple acest lucru. Nici până în ziua de azi nu s-a concretizat, iar din punct de vedere medical, la cei 45 de ani pe care îi are, este dificil să mai aibă un copil.

În privința căsniciei, Crina Abrudan a avut parte și de suișuri, dar și de coborâșuri. Ea și Gabi Popescu s-au despărțit și s-au împăcat de foarte multe ori, însă se pare că nicio neînțelegere nu a fost suficient de puternică pentru a-i despărți, definitiv, pe cei doi.

„Toată lumea trece prin momente grele. Eu sunt foarte vulcanică, sunt momente în care mă enervez foarte tare, sunt ca o șampanie. Dacă îl întrebi pe Gabi ce face în momentele alea zice: plec de acasă, mă duc să mă plimb, revin. Amândoi suntem Capricorn”, a spus, acum ceva timp, Crina Abrudan.