Crina Abrudan revine la pupitrul știrilor sportive, dar nu la Antena 1. Decizia luată după 7 ani de absență

Crina Abrudan revine în televiziune, ca prezentatoare a știrilor sportive, după 7 ani în care a stat departe de camerele de luat vederi. Mulți se așteptau ca întoarcerea ei să se producă la Antena 1, însă alt post ”a pus mâna” pe frumoasa blondină.

Fosta vedetă a Antenei 1, cunoscută pentru prezentarea știrilor din sport în cadrul Observatorului, revine la ceea ce știe să facă cel mai bine, însă de data aceasta la Prima TV.

Crina va fi prezentă pe micile ecrane doar la sfârșit de săptămână, când va prezenta grupajul informativ al știrilor din fotbal și nu numai în cadrul jurnalului Focus.

Crina Abrudan a avut de suferit din punct de vedere economic în perioada aceasta

Abrudan s-a retras din televiziune în anul 2013, iar între timp s-a făcut femeie de afaceri. Și-a deschis un loc de joacă pentru copii, însă odată cu răspândirea pandemiei de coronavirus și a situației dificile create din punct de vedere economic, vedeta a trebuit din nou să se reorganizeze, așa că a acceptat oferta celor de la Prima TV.

Despre cum o afectează pandemia, Crina a vorbit în urmă cu câteva luni: „Sunt la mare? Nu, nu sunt la mare, pare din postări, dar nu sunt la mare, Muncesc, nu stau la plajă. Am stat două luni la plajă, m-am odihnit, acum o iau de la capăt cu șantierul. Game Over ca să zic așa. Locul meu de joacă pentru copii a ajuns la un capăt de drum, e facem cu el? Îl demontăm și îl închidem.

Nu avem ce să facem din moment ce este foarte posibil ca din septembrie ca cei mici să nu înceapă școala, este clar și logic că un loc de joacă pentru copii nu va funcționa în viitorul apropiat. Și cum este o chirie de plătit și cheltuieli, nu avem ce să facem. E mai bine. Era momentul să intru într-un șantier”.

„Dar din luna 12 martie este închis și nu mai are sens să-l țin deschis, am regrete, îmi pare rău că nu mai vin aici, în locul ăsta, o să-mi pară rău după multe, dar nu mă gândesc la asta, ce o fi o fi. Am pus la vânzare totul, deși nu cred că va fi cineva interesat să cumpere în aceast perioadă. Ori să-și deschidă o afacere în timpul ăsta”, a mai spus Crina Abrudan pe Instagram.

