Crina Pintea, copleșită de emoții după calificarea CSM București în Final Four: „Era visul suprem”. Ce a spus Tatjana Brnovic. Exclusiv

Crina Pintea și Tatjana Brnovic au stat de vorbă cu FANATIK după ce CSM București s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor. Cei doi pivoți au „tigroaicelor” au fost în extaz
Cristian Măciucă, Marian Popovici
26.04.2026 | 20:54
CSM București e din nou, după opt ani, în Final 4-ul Ligii Campionilor. Crina Pintea (36 de ani), câștigătoare a competiției în 2019, s-a bucurat enorm că a ajuns să se lupte pentru trofeu și cu „tigroaicele”.

Crintea Pintea, pentru prima dată în Final Four Champions League cu CSM București

Crina Pintea joacă din 2022 la CSM București, dar abia acum a reușit să se califice cu „tigroaicele” în Final Four Champions League. Echipa lui Bojana Popovic a câștigat returul cu Esbjerg, scor 37-27, după ce în tur danezele se impuseseră la limită, scor 26-25.

„Este extraordinar și mă bucur foarte mult că ne-am calificat. Este o calificare care a durat mult de tot și mă bucur că am reușit acest lucru. Vreau să felicit pentru toată munca depusă, pentru tot sezonul lung care a fost extrem de greu. Am trecut prin lucruri foarte grele împreună. Mă bucur că am găsit de fiecare dată puterea să ne adunăm și să fim o adevărată echipă”, a declarat Crina Pintea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Crina Pintea e o obișinuită a Final Four-ului din perioadele în care a evoluat la Gyor, 2018-2019 și 2021-2022. În 2019, pivotul lui CSM București a luat Liga Campionilor cu gruparea maghiară. „Este extraordinar de frumos și îmi doream enorm, era visul suprem să merg cu CSM în Final Four”, a adăugat pivotul în vârstă de 36 de ani.

Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Digi24.ro
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine

Tatjana Brnovic, despre jocul prestat de CSM cu Esbjerg

CSM București a mai fost în Final Four-ul Ligii Campionilor de trei ori, în 2016, 2017 și 2018. Celelalte echipe calificate sunt Gyor (Ungaria) și Metz (Franța). Ultima echipă calificată se va decide dintre Brest și Gloria Bistrița. În tur, la Bistrița, franțuzoaicele au câștigat 36-35.

„Ne-am simțit extraordinar. Am început destul de bine, chiar ne întrebam dacă puteam ține ritmul, pentru că am început meciul ca și cum ar fi sfârșitul. Am reușit să menținem ritmul, ceea ce a fost cel mai dificil, mai ales împotriva unei echipe atât de mari. Suntem fericite că am menținut nivelul din primul până în ultimul minut.

Pentru mine înseamnă totul. Pentru asta muncești, pentru asta te antrenezi. Sper ca suporterii noștri să ne susțină și la Budapesta cum au făcut-o și astăzi. Am fost cu toții o echipă. Aștept să fie în număr mare și la Budapesta. Sunt două meciuri, orice e posibil. Nimeni nu e dinainte câștigător, așa că orice se poate întâmpla”, a declarat Tatjana Brnovic, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
