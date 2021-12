Crina Pintea vede numai lucruri bune după înfrângerea cu Norvegia, la 11 goluri diferență: ”Progresăm zi de zi!”

Naționala feminină de handbal a României la Campionatul Mondial din Spania și va intra în Grupa principală cu 2 puncte. La finele partidei, Crina Pintea a declarat că la acest meci au fost extrem de multe lucruri bune.

Româncele au trimis 11 mingi în afara cadrului porții

Autoare a 5 goluri din 6 șuturi, pivotul naționalei feminine de handbal a României a avut numai cuvinte de laudă la adresa echipei. Asta în condițiile în care tricolorele au pierdut ambele reprize ale meciului cu Norvegia, cu 17-11 pe prima și cu 15-11 pe a doua.

În plus, eficacitatea șuturilor la poartă, de doar 42 % (practic, România a marcat de 22 de goluri din 52 de încercări) a fost pusă de Pintea doar pe forma bună a portarului advers, Katrin Lunde.

De precizat, însă, că Lunde a parat 19 șuturi, iar la un calcul simplu rezultă o diferență de 11 mingi trimise în afara cadrului porții. Adică exact diferența de scor înregistrată, la final, pe tabela de marcaj.

„Construim ceva și cu asta vrem să rămânem”, declară Crina Pintea

„Da, știam că este un meci greu. Toate lucrurile pe care noi le-am făcut ne-au dus în situații clare, asta trebuie să ne rămână. OK, am ratat foarte mult și s-au întors toate împotriva noastră.

Pot să spun că la acest meci au fost extrem de multe lucruri bune, chiar sunt bucuroasă de echipa pe care o avem și de felul cum progresăm zi de zi. Construim ceva și cu asta vreau să rămânem”, a declarat Crina Pintea.

„Nu știu exact câte mingi am ratat, dar măcar jumătate să fi înscris și atunci eram la egalitate sau pe acolo”, a mai spus Pintea.

Crina Pintea nu este dezamăgită la finalul meciului cu Norvegia

„Îmi doresc ca fetele să nu fie dezamăgite după acest meci, pentru că asta se întâmplă când joci cu Norvegia, abia așteaptă șansa să vină să ți-o întoarcă, dacă nu ai profitat de ea.

Nu sunt deloc dezamăgită, mă gândesc la meciurile care urmează și noi chiar construim ceva frumos aici”, a mai declarat pivotul primei reprezentative.

„Am jucat bine 20 de minute, dar în momentul când Katrine Lunde a intrat în transă, pur și simplu și noi am intrat. Am fost în fața porții ‘1 la 1’ și de acolo să ne gândim pe viitor să băgăm mingea în poartă.

Crina Pintea și colegele știau ce face Stine Bredal pe teren, dar nu au putut s-o oprească

Știam exact ce o să se întâmple, știam că o să dea mingea printre picioare, știam că urmează pase la pivot, am discutat cu fetele despre toate aceste lucruri, dar Stine este o jucătoare foarte bună și dacă nu are pase la pivot are depășire, dacă nu are depășire are șut. Nu degeaba este o jucătoare extrem de bună atâția ani”, a mai precizat Crina Pintea.

„Noi nu o să ne predăm, nu am venit aici să spunem: ‘Intrați voi, că noi nu suntem în stare’. Am venit aici să ne batem și în același timp să ne bucurăm de handbal. Astăzi nu prea ne-am bucurat.

Îmi doresc ca fetele să se odihnească, iar la următoarele meciuri nici să nu ne mai gândim la partida cu Norvegia, pur și simplu nu mai avem ce schimbăm, acest meci e trecut”, a încheiat sportiva.

Portărițele României au parat doar opt șuturi ale norvegiencelor

Analizând, la rece, toate aceste declarații, nu poți să nu te întrebi cum de este mulțumită sportiva în condițiile în care absolut toate cifrele meciului sunt favorabile Norvegiei și arată, clar, nu doar diferența de valoare, ci și felul cum s-au desfășurat lucrurile pe parchet.

Un ultim exemplu: cele două portărițe ale României, Yuliya Dumanska și Daciana Hosu, au parat, împreună, doar opt șuturi pe durata celor 60 de minute. Eficacitatea Yuliyei a fost de 24 %, iar a Dacianei de 15 %.

Următorul meci al României este , primul din Grupa Principală.