Crina Pintea își strigă frustrarea după arbitrajul din România – Muntenegru 34-35: „Nu ni se permite să scoatem capul printre cei mari”. Video

din etapa a doua a grupelor principale de la Campionatul European din 2022. În final, echipa Bojanei Popovic a învins la un gol diferență, scor 34-35, și și-a asigurat locul în semifinalele competiției. Deciziile controversate ale arbitrelor din timpul meciului au scos-o din sărite pe Crina Pintea care a răbufnit.

Crina Pintea își strigă frustrarea după arbitrajul din România – Muntenegru: „A fost nevoie de 9 jucători ca să putem fi învinse”

România digeră greu înfrângerea cu Muntenegru, deoarece deciziile arbitrelor din Austria, Ana Vranes şi Marlis Wenninger le-au scos din sărite pe jucătoarele „tricolore” pe bună dreptate. a fost un car de nervi la finalul meciului, a venit rândul Crinei Pintea să își strige frustrarea.

„FRUSTRARE! Nu e posibil să nu dai ,,vezi” dublu dribling, iar asta e doar o fază din meci. Simt frustrare pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi pe teren. Pentru că o competiție la un asemenea nivel a ajuns sa fie decisă altfel decât prin jocul de handbal.

Suntem, oare, atat de “mici” încât sa nu ni se permită sa scoatem capul printre cei “mari”? Am simțit-o și la turneul preolimpic când am fost eliminată pe nedrept, dar am vrut sa cred ca a fost doar o greșeală.

Au existat dați când n-am putut, când jocul echipei noastre nu a fost cel dorit, dar acum ?! Am fost o nucă tare și mă bucur, căci a fost nevoie de 9 jucători ca să putem fi învinse”, a declarat Crina Pintea, pe pagina oficială de Facebook.

Crina Pintea, mesaj clar după meciul cu Muntenegru: „Noi am câștigat!”

Crina Pintea a continuat să vorbească despre partida cu Muntenegru și este convinsă că România merita să câștige. De asemenea, pivotul naționalei României s-a arătat mulțumită de evoluția și ambiția colegelor sale din lotul României.

„AZI NOI AM CÂȘTIGAT! Am câștigat prin munca, dorința si tăria de caracter pe care le-am arătat până la final, am câștigat prin spiritul de echipă și felul în care ne-am luptat, deși am simtit că nu mai este vorba doar despre handbal…



Sunt mândră de noi”, au fost cuvintele lui Crina Pintea. România va juca cu Germania, miercuri, 16 noiembrie, ora 16:30. care oferă posibilitatea unei înfruntări pentru locul 5 în clasamentul general al Campionatului European 2022.

Cristina Neagu, criză de nervi după arbitrajul austriecelor din România – Muntenegru 34-35

Cristina Neagu a devenit cea mai bună marcatoare la Campionatele Europene atât în ceea ce privește handbalul masculin, cât și feminin. Interul stânga al naționalei României a cedat nervos la finalul partidei cu Muntenegru și a acuzat aspru arbitrajul.

„E al nu știu câtelea meci de la Europeanul care se desfășoară în acest fel. Nu mă interesează că se va spune acum că așa suntem noi românii, că vorbim despre arbitraj atunci când pierdem. Dacă nici acum nu-ți dai seama că eram echipa care merita să câștige, înseamnă că nu ești român sau nu îți pasă de sport! S-a văzut clar pe teren.

Chiar vreau să văd ultima fază. Sunt 99,99% convinsă că jucătoarea din Muntenegru a făcut dublu dribling înainte să scoată 7 metri. Dar bineînțeles că arbitrii nu vor să se uite la video la niciun meci de ale noastre. Eu nu am ce să spun.

Azi am luptat din primul în ultimul minut. Echipa a fost senzațională. Meritam să câștigăm. Aceste fete care ne-au arbitrat nu ar trebui să arbitreze pe nimeni!”, a mărturisit Cristina Neagu.

Cristina Neagu: „Itana Grbic a făcut dublu dribling la ultima fază”

Cristina Neagu a reclamat la declarațiile de la finalul meciului aceeași fază despre care a vorbit și Crina Pintea. Itana Grbic, fosta handbalistă a CSM-ului, a făcut dublu dirbling înainte să scoată lovitura de 7 metri.

„Pe mine nu mă scot arbitrii din ritm. Eram foarte obosită, a fost al 5-lea meci. În permanență am jucat la supraveghere sau om la om. Eu cred că am făcut un efort supraomenesc jucând și în apărare. Nu mă scot arbitrii din ritm, dar s-a văzut că din primul minut au arbitrat în felul acesta. Nu am nicio treabă cu Muntenegru, iubesc Muntenegru. Nu e vina fetelor. Dar am fost echipa mai bună.

Eu tot cred că la ultima fază, Itana Grbic a făcut dublu dribling înainte să obțină 7 metri. Arbitrii nu vor niciodată să vadă fazele pe monitor. Și nu înțeleg de ce. Era un meci extrem de important. Consider că nu e corect“, a declarat Cristina Neague după partida cu Muntenegru.