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din semifinalele EHF Euro Cup la handbal feminin. „Tricolorele” au avut o a doua reproiză horror, cu doar patru goluri marcate şi vor evolua duminică, de la ora 14:15, în faţa Ungariei, în finala mică.

Crina Pintea a revenit în echipa naţională: „Mi-am dorit să aduc un plus”

Crina Pintea a revenit după aproape trei ani la echipa naţională. Handbalista celor de la CSM Bucureşti a fost foarte emoţionată după meci şi i-au dat lacrimile în momentul în care a vorbit de naţionala României. şi la Campionatul European din decembrie vrea să ajute echipa cât poate, acesta fiind motivul pentru care a revenit sub „tricolor”.

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Înainte de toate, cum a fost meciul, cum l-ai simțit tu din teren?

– Am simțit prima repriză că putem să jucăm foarte bine și că putem să câștigăm acest meci. Chiar am avut încredere pentru că se vedea pe noi că avem potențial și că… eram foarte în meci așa. Dar în a doua repriză se pare că nu am reușit să mai înscriem, însă eu am mare încredere că putem să facem lucruri frumoase. Cred că putem să jucăm ok, astăzi am pierdut cu Danemarca, dar eu cred că putem să ne batem cu Ungaria, cu Spania, cu echipele care sunt de nivelul nostru, să spunem așa, având în vedere că fetele trag foarte mult. De aia spun că am încredere în ele, pentru că sunt fete care muncesc foarte mult și trag foarte mult la echipele de club ca să poată să fie la echipa națională. Și cred că avem cu ce să ne batem la Campionatul European.

Interviu emoţionant al Crinei Pintea: „Scopul meu nu a fost să vin să spun adio”

A fost emoționant pentru tine să revii la echipa națională?

– Da, a fost. Am avut emoții. Mi-am dorit foarte mult să pot să ofer lucruri frumoase echipei, să pot să aduc un plus. Asta îmi doresc, și acum am emoții. Cred că pot să aduc un plus, așa că mă voi pregăti să pot să ajut echipa. Ăsta este scopul meu, să pot să aduc echipei un lucru bun.

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Cum ai regăsit echipa după aproape 3 ani?

– Sigur fetele unite. E un grup foarte frumos. Dar ce pot să spun e că m-au primit foarte frumos și sunt recunoscătoare pentru lucrul ăsta.

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Ar fi un adio foarte frumos la Cluj, în fața propriilor fani, după atâția ani la echipa națională şi atâtea performanțe?

– Eu nu mă gândesc, adică scopul meu la echipa națională nu a fost să vin să spun un adio, a fost doar să pot să vin să aduc un plus echipei. Cred că e foarte important la Campionatul European să terminăm pe un loc superior și să prindem mai departe calificări mai simple pentru ceea ce urmează. Și dacă eu pot să aduc măcar minimum de plus în echipă, asta este. Eu știu ce am făcut de-a lungul anilor și sunt recunoscătoare pentru tot parcursul meu în handbal, dar da, nu mă gândesc la asta.

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Rămâne pe poziţii în privinţa retragerii: „Vreau să-mi întorc faţa şi către viaţa personală”

Te văd foarte emoționată, dacă la Cluj, să zicem, prindem un loc bun în vederea preolimpicelor, ar putea să te determine să mai continui încă un an?

– Nu. Probabil, adică pot să mai joc, simt că pot să mai joc și probabil mai am lucruri de spus, dar vreau să mă opresc pentru că vreau să-mi întorc fața și către viața personală.

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