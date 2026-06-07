Crina Pintea, mesaj manifest după scandalul de la Final Four: „Noi, românii, să nu ne mai urâm între noi!”

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CSM București a câștigat duelul cu Brest de la Budapesta, din finala mică a Final Four-ului Champions League, și a pus mâna pe medalia de bronz. Jucătoarele au sărbătorit alături de suporteri. Crina Pintea, căpitanul echipei, a dat tonul petrecerii. La finalul jocului, pivotul formației din Capitală a vorbit despre această performanță.

Crina Pintea, discurs emoționant după bronzul din Champions League: „Sunt mândră că sunt româncă!”

Crina Pintea a recunoscut că și-ar fi dorit enorm să câștige aurul în Champions League, însă jucătoarea de la CSM București a precizat că și medalia de bronz reprezintă un succes important pentru sportul românesc. Aceasta le-a mulțumit colegelor sale pentru determinarea arătată în duelul cu Brest. Acum Pintea a precizat că românii trebuie să se susțină între ei pentru a spera la rezultate importane.

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„Probabil, cu toate că ne-am dorit extrem de mult aurul, probabil asta lipsea de la mine: bronzul. Ce pot să spun este că astăzi a fost diferit. Noi ne-am simțit diferit, de aceea ieri a fost apăsător. Mărturisesc că eram supărată, pentru că știu că noi putem mult mai mult. Ne-am demonstrat de nenumărate ori și am pus presiune fără niciun motiv pe noi. Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care nu era necesar. Nimeni n-a făcut acest lucru. Și de aia eram supărată. Era normal să fiu supărată, însă astăzi sunt bucuroasă, sunt recunoscătoare, sunt mândră de echipa mea, sunt mândră de fete, sunt mândră de antrenori. Sunt împlinită, ce pot să spun.

Nu știu dacă mai există urmă de regrete pentru că nu mai putem să schimbăm absolut nimic. Ce am putut să schimbăm de ieri a fost astăzi. Și am făcut acest lucru. Atât am putut să facem. După meciul de ieri am putut să schimbăm acest meci și am făcut acest lucru. După cum am spus mai devreme, sunt împăcată cu tot ce s-a întâmplat în acest weekend. Nu este simplu să ajungem în Final Four-ul Ligii Campionilor. Ne bucurăm că am făcut-o, mai ales după atâta timp. Ne-ar plăcea să ne bucurăm cu toții de acest lucru. Este extraordinar să fim în acest loc și cam atât pot să zic.

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Eu sunt mândră că sunt româncă și sunt mândră de românii noștri. Românii noștri adevărați, care iubesc sportul, care susțin România oriunde merg și ne susțin nu numai pe noi, susțin binele, susțin ce facem pentru țara noastră. Și cred că asta ar trebui să facem, să nu ne mai urâm atât de mult. Să încercăm să vedem lucrurile bune, să vedem lucrurile pozitive și să fim bucuroși cu noi”, a precizat jucătoarea de la CSM.

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Crina Pintea, impresionată total de junioarele de la CSM

Pe final, Crina Pintea a vorbit și despre performanța uriașă reușită de echipa de tineret a clubului. Căpitanul celor de la CSM București spune că România are viitor în acest sport. Se bucură că din urmă vin jucătoare care dau dovadă de ambiție și caracter.

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„Asta este extraordinar, se vede că avem viitor. Și asta ar trebui să ne pună un semn de întrebare, să ne gândim la viitorul acestor fete, pentru că nu ar trebui să se oprească aici. Am văzut foarte multe jucătoare, pe foarte multe le urmăresc, vin după noi la antrenament sau sunt înaintea noastră la antrenament și am văzut că sunt foarte multe care ar avea ceva de spus în sportul românesc. Trebuie să ne gândim mai mult la ele și să încercăm să le oferim șansa să joace și să ajungă pe cele mai înalte culmi ale handbalului”, a declarat Crina Pintea.