Crina Pintea, replică pentru contestatari înainte de Final Four-ul Champions League: „Nu ne-au dat multe șanse”. Ce a declarat despre retragere

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CSM București se pregătește pentru Final Four-ul din EHF Champions League, care are loc la Budapesta în acest week-end. Crina Pintea (36 de ani) a prefațat meciurile care vor urma pentru formația din capitală și a vorbit despre modul în care un posibil triumf ar afecta viitorul său în handbal. Sportiva a anunțat că sezonul 2026-2027 va fi ultimul din carieră.

Ce a declarat Crina Pintea înainte de Final Four-ul EHF Champions League

CSM București a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor după opt ani de absență și la un deceniu după ce a câștigat competiția. Gruparea pregătită de Bojana Popovic va întâlni formația franceză Metz sâmbătă de la ora 16:00 în prima semifinală, în celălalt duel din penultimul act înfruntându-se Brest și Gyor. Crina Pintea are în palmares trofeul EHF Champions League, pe care l-a câștigat în 2019 alături de Gyor. „Mă simt foarte recunoscătoare și sunt foarte bucuroasă și entuziasmată pentru această calificare în Final Four și pentru faptul că sunt aici, dar mai ales că suntem aici cu CSM București.

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Mi-am dorit încă de când am semnat prima dată cu CSM să ajungem aici, iar faptul că am ajuns după atâta timp este o mare bucurie. Mă simt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și mai ales pentru faptul că nu prea ne-au dat multe șanse mulți oameni. Eu mă bucur extrem de mult că am reușit să facem acest lucru. Final Four-ul Champions League este o experiență pe care nu poți să o uiți, eu o să le port pe cele două în suflet toată viața, iar acum este cu totul mai deosebită.

Suntem aici cu o echipă din România, vor fi extrem de mulți români în sală și vor face această experiență și mai frumoasă. Am venit să ne batem, să ne luptăm, dar, în același timp, nu simțim niciun fel de presiune, suntem foarte bucuroase și încrezătoare că o să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga trofeul”, a declarat sportiva pentru FANATIK. Crina Pintea a evoluat pentru CSM București în perioada 2019-2021 și a revenit la echipă în 2022. Coechipiera sa, .

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Crina Pintea, dezvăluiri despre retragere înainte de Final Four-ul Champions League

Pivotul CSM-ului a vorbit despre , grupare care a eliminat formația bucureșteană din competiție în 2022, 2023 și 2025. „După atâția ani în care am întâlnit Esbjerg… sezonul trecut s-a terminat dramatic, s-au întâmplat niște lucruri care nu au fost tocmai corecte, dar anul acesta ne-am simțit mult mai conectate, am știut că o să ne calificăm. Eu am știut că nu o să ne calificăm doar la un singur gol, pentru că am simțit foarte multă dorință din partea fetelor.

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Ce s-a întâmplat la meci a fost o dovadă că suntem puternice și că împreună putem reuși tot ce ne dorim, atâta timp cât rămânem un grup unit”, a spus Crina Pintea. Sportiva a reiterat că se va retrage în 2027, chiar și în cazul în care ar cuceri Liga Campionilor alături de CSM: „Nu mă poate face să mă răzgândesc. Poate în alte sensuri. Este o dorință a fiecărui sportiv. Suntem aici după un sezon care a fost provocator și foarte lung, toate ne dorim acest lucru. Nu pot să spun acum ce o să fac, dar dorința e mare, pentru asta suntem aici”.

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