Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist

Cristela Georgescu a câștigat procesul cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Instituția trebuie acum să calculeze despăgubirile dintr-un dosar de restituire a unui imobil din Constanța
Daniel Coltuc
30.01.2026 | 09:45
Cristela Georgescu castiga procesul cu ANRP Statul roman obligat sa deblocheze despagubirile cerute de familia sotiei liderului suveranist
Cristela, soția lui Călin Georgescu, fost candidat la funcția de președinte al României / Foto: Octav Ganea, Inquam Photos
Tribunalul Constanța a finalizat dosarul în care Cristela Georgescu, alături de alte șase rude, au dat în judecată Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor din cadrul ANRP. Instituția este obligată acum să soluționeze cererea de despăgubiri pe care familia fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, o are în lucru de mai bine de 11 ani.

Familia Cristelei Georgescu, beneficiara unei despăgubiri în natură

Familia Cristelei Georgescu este beneficiara unei restituiri în natură pusă în aplicare de către Primăria Municipiului Constanța în anul 2017 (pe baza unei decizii din 2013), pentru un teren și mai multe construcții situate într-o zonă centrală din oraș. Pentru spațiile locative și terenul pentru care restituirea nu a mai fost posibilă, s-a propus acordarea de măsuri reparatorii, conform legii.

Dosarul a fost înregistrat la ANRP în noiembrie 2014, însă CNCI nu a emis decizia de compensare nici până în acest moment. În aprilie 2025, Cristela Georgescu și rudele ai au dat în judecată Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, solicitând obligarea instituției la soluționarea dosarului. Aceștia au reclamat că ANRP a soluționat alte dosare înscrise la o dată ulterioară, dar l-au ”sărit” pe al lor, în ciuda faptului că este complet.

În apărare CNCI a susținut în instanță că dosarul ar necesita completări cu anumite documente (despăgubiri anterioare, contracte de vânzare-cumpărare, etc) și a invocat o decizie a Curții Constituționale, care ar crea dificultăți în stabilirea modului de calcul al despăgubirilor.

O decizie CCR, invocată de ANRP drept motiv al întârzierii

În februarie 2025, CCR a eliminat unul dintre criteriile importante de evaluare a imobilelor aflate în proces de retrocedare: raportarea la categoria de folosință și caracteristicile tehnice de la data preluării. Mai exact, dacă o clădire era anexă în 1950, aceasta era evaluată ca anexă și în 2025, chiar dacă acum se află într-o zonă ultracentrală. Această sintagmă a fost eliminată de CCR.

ANRP susține însă că guvernul nu a introdus o normă legală nouă care să o înlocuiască pe cea neconstituțională. Asta duce la un blocaj administrativ, pentru că, în lipsa unei reglementări, nu se pot calcula despăgubirile.

Cum au motivat judecătorii victoria în instanță a Cristelei Georgescu

Tribunalul Constanța a respins argumentele ANRP, considerând că autoritatea trebuie să aplice legea rămasă în vigoare, urmând ca eventualele erori să fie corectate în instanță. Judecătorii mai spun că ”nu este admisibilă blocarea dosarelor ani de zile”, când legea limitează acest interval la 60 de zile.

ADVERTISEMENT

”CEDO a subliniat că „atunci când este în joc o problemă de interes general, puterile publice sunt ţinute să reacţioneze în timp util, corect şi cu cea mai mare coerenţă”, atât atingerea respectării bunurilor cât şi lipsa reacţiei trebuie să genereze un just echilibru între cerinţele interesului general al comunităţii şi imperativele de protecţie a drepturilor fundamentale ale persoanei.

În special, trebuie să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat de orice măsură aplicată de stat, inclusiv măsurile care privează o persoană de proprietatea sa”, se arată în motivarea instanței, consultată de FANATIK.

Prin urmare, judecătorii au admis cererea Cristelei Georgescu și a obligat Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să soluționeze dosarul. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 30 de zile de la comunicare.

Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
