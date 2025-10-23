Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol. ”Nu a făcut dovada prestației”

ADVERTISEMENT

Cristela Georgescu ar fi încasat 40.000 de lei de la o companie care a exportat motorină în zona separatistă Tiraspol, în urmă cu câțiva ani. Firma care ar fi plătit-o pe Cristela l-a avut asociat, în trecut, pe unul dintre apropiații lui Călin Georgescu, care apare alături de fostul candidat într-un dosar la DIICOT.

Cum a ajuns în insolvență firma de la care Cristela Georgescu ar fi încasat 40.000 de lei

Marsala Koncept SRL, o companie cu sediul în incinta Portului Constanța, i-ar fi plătit 40.000 de lei Cristelei, soția lui Călin Georgescu. Suma a fost facturată de PFA-ul deținut de Cristela Georgescu având la bază un contract de prestări servicii. Descoperirea ar fi fost făcută de ANAF și apare într-un raport realizat de administratorul judiciar al firmei referitor la cauzele prăbușirii și intrării în insolvență a acesteia.

Potrivit datelor din Buletinul Procedurilor de Insolvență (nr 22666/21.10.2025), afacerile companiei s-au prăbușit de la 160,5 milioane lei (în anul 2022), la 2,6 milioane lei (în 2024), în timp ce datoriile au depășit 25,1 milioane lei.

Dezastrul financiar din compania de comerț cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi și gazoși ar fi rezultatul conjugat al ”deturnării contractuale majore sistematice și administrării frauduloase și fiscale neregulamentare”, susține administratorul judiciar care se ocupă de insolvența societății.

Raportul indică o posibilă implicare a ANAF care verifică plățile către soția lui Călin Georgescu

Mai precis, conducerea firmei constănțene ar fi acționat prin deturnarea avansurilor contractuale, acordarea de împrumuturi nerecuperabile, deduceri neregulamentare și achitarea de servicii presupus prestate.

”Organele de control fiscal au evidențiat de asemenea și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela-Elena a facturat și încasat suma de 40.000,00 lei pentru care nu s-a putut face dovada prestației”, se arată în raportul consultat de FANATIK.

Cu alte cuvinte, raportul vorbește despre , în urma căruia a rezultat plata unei importante sume de bani, pentru care PFA-ul soției lui Călin Georgescu nu a prestat nicio activitate.

Zeci de mașini de lux pentru doar 6 angajați

Patronul companiei vizate de raport se numește Elbis Osman și este acuzat de lichidator că ”a ridicat din casieria unității și din conturile bancare ale debitoarei suma de 1.107.617,25 lei” (sumă stinsă printr-o simplă notă contabilă) și că ar fi investit (Mercedes Benz S5804 Matic, Porsche 911 Carrera, Audi Q8, BMW M5 Competition sau Jaguar XKR Coupe).

În total, peste 40 de automobile ar fi fost contractate (doar întreținerea flotei auto depășea aproximativ 10,5 milioane lei), fiind oferite spre folosință ”unor terțe persoane”, mai arată raportul. În 2024, firma avea un singur angajat, iar în 2022, în perioada ”de glorie” numărul mediu al angajaților nu depășea 6.

Legături apropiate între Călin Georgescu și firma cu sediul în Portul Constanța

Firma de la care Cristela Georgescu a încasat 40.000 de lei a fost înființată în 2014, iar până în 2023 a fost controlată de Osman Elbis și Ionel Rusen (prin Wall Street Consulting SRL), fiecare cu câte 50%.

Rusen, care a decis să-i cedeze părțile asociatului său în urmă cu doi ani, este cunoscut ca un apropiat al lui Călin Georgescu. În luna august, a difuzat imagini cu Ionel Rusen și Călin Georgescu, discutând aprins în mașina afaceristului, în zona parcului Herăstrău din Capitală.

De asemenea, Rusen și Georgescu apar într-un dosar la DIICOT în care un om de afaceri din Buzău susține că a fost păcălit cu un milion de euro. Și milionarul Ioan Niculae a dezvăluit că ar fi luat o țeapă de 500.000 de euro de la același Rusen, motiv pentru care, de asemenea, ar fi făcut o plângere la DIICOT.

Marsala Koncept, afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria

Cel mai mare scandal în care a fost implicată firma care i-a făcut plăți Cristelei Georgescu a vizat exportul de motorină către compania Sheriff din Tiraspol. În 2022, Marsala Koncept SRL a livrat peste 3.000 de tone de motorină către zona separatistă din cadrul Republicii Moldova, controlată de facto de Federația Rusă prin prezența Armatei a 14-a. Ca și Vladimir Putin, patronul holdingului Sheriff, Victor Gușan, a fost agent KGB.

”Continuăm să exportăm în Republica Moldova, dar nu mai facem afaceri cu Sheriff pentru că nu este o companie serioasă. În momentul de față, Moldova are un mare deficit de combustibil având în vedere situația actuală”, a declarat Elbis Osman pentru , în 2023.

Osman a declarat atunci că vânzarea s-a făcut în condiții legale, iar combustibilul provine de pe piața internă. ”Cine plătește mai bine, acela este clientul. Nu stau să fac investigații să văd cine vinde mai departe”, a mai declarat patronul firmei care a plătit-o pe soția lui Călin Georgescu.

De ce nu apare contractul Cristelei în declarația de avere depusă de Călin Georgescu

Datele financiare ale PFA-ului deținut de Cristela Georgescu nu sunt publice. Dar soția suveranistului mai face afaceri și prin intermediul unui SRL (Cristela Georgescu Education), care are un singur angajat. În 2024, CRistela Georgescu Education SRL a înregistrat o cifră de afaceri de un sfert de milion de lei și un profit de 25.727 lei. Societatea a fost înregistrată în decembrie 2023.

Călin Georgescu a depus două declarații de avere, cu ocazia alegerilor prezidențiale: una la 1 octombrie 2024, iar cealaltă la 2 decembrie 2024. Cele două declarații de avere conțin diferențe majore, explicate de Georgescu prin faptul că nu a știut dacă informațiile fiscale vizează anul 2023 sau anul 2024. Niciunul dintre documentele semnate de fostul candidat nu pomenește de plata unei sume de bani către PFA-ul Cristelei Georgescu. Ce-i drept, respectiva plată putea fi făcută în afara perioadei menționate în declarația de avere, în condițiile în care raportul nu menționează data contractului de prestări servicii încheiat cu soția lui Călin Georgescu.