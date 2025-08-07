Cristela, soția lui Călin Georgescu, subiect de controverse din cauza sprâncenelor. Ce spun medicii esteticieni despre intervenție: ”Este un botox total nereușit”

Cristela, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a ajuns din nou în centrul atenției după ce un medic estetician a semnalat o transformare estetică eșuată. Așa-numitul “efect Spock” de la sprânceană a stârnit numeroase reacții în mediul online, fanii observând imediat schimbarea vizibilă a trăsăturilor.

Ce este „efectul Spock” și cum apare în urma botoxului

Așa-numitul „efect Spock” este un rezultat estetic nedorit care poate apărea după injecțiile cu toxină botulinică (botox), în special atunci când procedura este realizată incorect sau dozajul nu este adaptat anatomiei pacientului. Acest efect se manifestă prin arcuirea exagerată a colțurilor exterioare ale sprâncenelor, ceea ce conferă feței o expresie permanent surprinsă, artificială sau chiar bizară.

Denumirea provine de la celebrul personaj Spock din universul Star Trek. Spock este cunoscut pentru sprâncenele sale ascuțite, înclinate în sus spre exterior, un detaliu definitoriu pentru personaj.

În termeni medicali, „efectul Spock” apare atunci când mușchiul frontalis (responsabil cu ridicarea sprâncenelor) este paralizat central, dar colțurile exterioare ale frunții rămân active. Acest dezechilibru muscular face ca doar zona laterală a sprâncenei să se ridice, în timp ce restul rămâne fix sau chiar cade ușor.

A dat greș intervenția Cristelei Georgescu? Ce spune medicul estetician

Transformarea de la nivelul feței a Cristelei Georgescu nu a trecut neobservată de specialiști. Medicul estetician Victor Schwartz a analizat în detaliu modificările vizibile de la nivelul sprâncenelor. Acesta a tras un semnal de alarmă, declarând pentru FANATIK că intervenția cu botox pare a fi una complet ratată.

„Primul lucru care îmi sare în ochi este un botox total nereușit. Adică, cine l-a făcut habar nu avea ce face. Colțurile laterale se ridică foarte mult în sus. Efectul mefisto. Problema este că fruntea au paralizat-o complet.

Un mușchi levator, frontalisul, dacă îl paralizezi, va face ca sprânceana, care este formată din corugator și procerus, să tragă în jos. Mai exact, sprânceana se duce în jos, fruntea rămâne în sus”, a explicat medicul estetician, Victor Schwartz, pentru FANATIK.

Care sunt riscurile unui botox realizat necorespunzător?

Schwartz a continuat să explice ce alte efecte nedorite pot apărea atunci când injecțiile cu botox nu sunt realizate corect. El a subliniat că, în cazul , procedura a fost dezechilibrată, iar rezultatele au fost neuniforme.

Acest lucru se întâmplă deoarece toxina botulinică paralizează temporar musculatura feței. Dacă este administrată în cantități insuficiente sau disproporționate, mușchii responsabili de ridicarea sprâncenelor și susținerea pleoapelor nu mai funcționează în mod armonios.

„Atunci automat se lasă și ploapele în față. Iar în lateral, acolo unde trebuiau să pună botox ca să nu se ridice sprânceana aia atât de mult nu au pus. E total greșită procedura. Ca să nu fim răutăcioși o să spunem că botoxul într-o zonă a prins mai bine și în alta mai puțin”, a mai menționat cunoscutul specialist.

Cum reușește soția lui Călin Georgescu să mențină un stil de viață sănătos?

Cristela Georgescu este cunoscută nu doar pentru aparițiile sale publice, ci și pentru atenția deosebită pe care susține că o acordă stilului său de viață sănătos. Soția lui Călin Georgescu adminte că pune accent pe echilibru și pe adoptarea unor obiceiuri care îi susțin atât sănătatea fizică, cât și pe cea mentală.

În declarațiile publice, Cristela a precizat că își bazează alimentația pe ingrediente naturale și încearcă să evite excesele. De asemenea,ea precizează că pe lângă alimentație, practică sport regulat, alegând forme de mișcare care contribuie la menținerea tonusului muscular și la starea de bine, cum ar fi pilates sau yoga.

Cristela Georgescu a mai subliniat importanța odihnei și a momentelor de relaxare, considerând că echilibrul interior este esențial pentru o viață sănătoasă.

Ce spun internauții despre „efectul Spock” la Cristela?

Reacțiile pe rețelele sociale și în mediul online nu au întârziat să apară după ce imaginile cu , cu sprâncenele ridicate și schimbarea vizibilă a expresiei faciale, au devenit virale. Ironiile și criticile nu s-au oprit la aspectul estetic, ci au fost și legate de stilul de viață sănătos pe care soția lui Călin Georgescu îl promovează în mod constant.

„Botoxul tot nu i-a scos prostia… Cristela Georgescu, regina nutriției și a sfaturilor de viață sănătoasă, a apărut la Broșteni cu sprâncenele ridicate de parcă tocmai a descoperit secretul nemuririi într-un smoothie de kale! Sau poate că a vrut să-și diversifice emoțiile faciale. Acele sprâncene n-au urcat atât de sus doar de la entuziasmul pentru spirulină. Aici miroase a o vizită la un ”specialist” în botox sau lifting… sau amândouă.

Să ne înțelegem, eu nu am nimic împotriva botoxului, liftingului, etc. dacă nu se exagerează, dacă le faci la un specialist bun și dacă nu pretinzi că duci o viață totalmente naturală. Cristela cu sprâncenele așa de ridicate, cu siguranță de la botoxul făcut, a aflat și ea că există și altceva în afară de quinoa și vrea să evadeze. Foarte bine. Dar măcar fă-l în așa fel încât să nu obții niște sprâncene ca două semne de întrebare care au uitat răspunsul. Sau poate Cristela a vrut ca energia ei pozitivă să urce… la nivel facial!

Cum a ajuns transformarea să stârnească atât de multe reacții?

Nu știu ce a urmărit dânsa, dar sprâncenele ei arată de parcă au fost surprinse de un trăsnet și au decis să se mute pe vecie în frunte. Acum este permanent surprinsă că lumea mai mănâncă și altceva în afară de semințe de chia.

Cristela, mândria neamului nostru, dacă vrei botox, mergi la un specialist adevărat, nu la un salon de înfrumusețare găsit pe un site de reduceri, unde botoxul era la pachet cu o manichiură și o cafea la filtru. Trei în unu, ca la șampon. Altfel, riști să arăți ca o pictură abstractă pe care nici măcar artistul n-o înțelege. Iar fața ta va spune o poveste, dar nu una pe care vrei s-o auzi la fiecare oglindire!”, este doar una dintre reacțiile acide care s-au viralizat imaginile cu Cristela Georgescu, după transformarea de la nivelul feței.