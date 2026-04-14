Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj a analizat arbitrajul lui Istvan Kovacs în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: „Cartonaş roşu fără niciun dubiu”. Care sunt meciurile cu probleme

Cristian Măciucă
14.04.2026 | 19:30
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a analizat arbitrajul lui Istvan Kovacs în U Cluj - Universitatea Craiova 4-0: „Cartonaş roşu fără niciun dubiu". Care sunt meciurile cu probleme.
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (41 de ani) a fost arbitrul derby-ului de titlu U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. „Centralul” din Carei a avut o singură fază importantă, eliminarea lui Monday Etim, după un atac „criminal” asupra lui Mikanovic. Intrarea a fost sancționată cu roșu de către Kovacs.

Cum a arbitrat Istvan Kovacs derby-ul U Cluj – U Craiova 4-0

Cea mai importantă decizie luată de Istvan Kovacs în U Cluj – U Craiova 4-0 a fost la faza din minutul 20, atunci când oltenii au rămas în inferioritate numerică. Etim l-a atacat dur pe Mikanovic, căruia putea să îi provoace o accidentare gravă, și a primit cartonașul roșu. Pentru Kovacs, acesta a fost primul meci după ce a aflat că va arbitra la CM 2026.

ADVERTISEMENT

„La acea intrare am zis că e eliminare înainte ca arbitrul să scoată cartonașul roșu. Motiv pentru care nu am cum să nu susțin decizia arbitrului. Nu sunt de acord cu cei care spun că ‘D-abia îl aștepta’. Nu e vina arbitrului atunci când un jucător are o asemenea intrare. Sunt de acord cu cei care spun că ‘Miza jocului, îndârjirea, dorința, te împinge de la spate să faci anumite greșeli’. Dar câștigă și rezistă cei care știu să fie echilibrați. Ori intrarea cu talpa a fost grosolană, l-a prins și cu piciorul pe pământ. Putea exista o accidentare mult mai gravă, pentru că ciocnirea a fost plastică și cartonașul roșu nu se discută.

A mai fost o situație în care Macalou a scăpat. A fost un contact ușor care l-a dezechilibrat. Macalou a făcut câțiva pași, n-a reușit, într-un final a căzut. Cei de la FIFA au spus când apare un contact între doi jucători în care atacantul își lasă piciorul în spate, din alergare, și ia contact cu piciorul apărătorului care vine din spate, acesta e considerat un contact împlător. Și e recomandat să nu se ia decizii majore în astfel de situații. Aici intră și lovitura liberă și cartonașul roșu. Nu e normal să dai roșu la un contact întâmplător. Decizia de a se lăsa jocul să continue a fost foarte corectă.

ADVERTISEMENT
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

(n.r. – Craiova a cerut penalty la degajarea lui Mikanovic) Când spunem nu știm sau avem nevoie de foarte multe reluări să descoperim ceva care nu e clar, recomandarea e să nu se intervină. Arbitrajul a fost foarte bun”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Iran, decizie finală în privința ”trădătoarei”
Digisport.ro
Iran, decizie finală în privința ”trădătoarei”

Fazele controversate de arbitraj din SuperLiga, etapa a 4-a

Etapa a patra din play-off și play-out a fost una fără greșeli majore de arbitraj. Din contră, arbitrii au avut faze complicate, iar Cristi Balaj a ținut să îi felicite pe „fluierași”. Cele mai grele momente s-au petrecut la Metaloglobus – Csikszereda 0-1, acolo unde „central” a fost Ovidiu Robu, și la Unirea Slobozia – Petrolul 1-2, partidă arbitrată de Horațiu Feșnic.

ADVERTISEMENT

„A fost meciul Metaloglobus cu Csikszereda. M-am uitat foarte atent. Dacă privim faza din minutul 20 cu camera din spate, imaginea apare suprapusă. Nu îți dai seama care e distanța între picioarele jucătorilor. Dacă vedem imaginea din lateral vom observa că există distanță între picioare și că apărătorul atinge mingea, după care apare un contact. 100% nu e penalty. Nu am niciun dubiu. Asta în minutul 20. În minutul 28, în schimb, avem o ținere în care CCA îi va da dreptate. Sunt curios ce sfat îi vor da arbitrului. Când doi jucători sunt în duel pentru minge lipiți unul de altul, chiar dacă apare o ținere de genul ăsta e greu să accepți un penalty. E o fază discutabilă. Atâta timp cât a judecat foarte bine faza din minutul 20, i-aș da credit și la această fază. Mai ales că avem un arbitru căruia trebuie să îi dăm încredere, să îl creștem, mai ales că avem o problemă la arbitrii de calitate. Nu ai cum să ajungi arbitru mare dacă nu ai experiență și nu arbitrezi multe meciuri. 

Mai avem Slobozia – Petrolul. Aveam intrarea în minutul 18, cu talpa la nivelul umărului, gâtului, full contact, la acea înălțime e roșu obligatoriu. Corect acordat. În minutul 99, Feșnic a dat penalty pentru Slobozia. Dar a intrevenit VAR, iar cel din VAR trebuie felicitat. Pentru că portarul a jucat mingea cu mâna, după care a apărut un contact întâmplător, care nu trebuia sancționat”, a adăugat fostul mare arbitru FIFA.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre, conflict cu Costel Gâlcă! Şumi, despre răfuiala dintre căpitan şi antrenor:...
Fanatik
Alex Dobre, conflict cu Costel Gâlcă! Şumi, despre răfuiala dintre căpitan şi antrenor: “Ştiu foarte bine ce se întâmplă în interior” Rapid, sub presiune: “A avut tot şi riscă să rateze obiectivul”
De ce nu a jucat Băluţă în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0:...
Fanatik
De ce nu a jucat Băluţă în U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Din trei mijlocaşi au mai rămas cu unul înainte de meci”
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a...
Fanatik
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fără dubii! Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român din toate timpurile'
iamsport.ro
Fără dubii! Prunea a numit 'cel mai mare fotbalist român din toate timpurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!