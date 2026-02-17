Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar unul corect acordat. Ce notă a luat Chivulete. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a pus lupa pe arbitrajul de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Partida a fost „fluierată” de Andrei Chivulete, în timp ce în camera VAR s-a aflat Ovidiu Hațegan. Nu mai puțin de 3 penalty-uri au fost dictate în partida de la Sibiu.

Cristi Balaj, verdict după arbitrajul de la Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Care penalty-uri au fost corecte

Hermannstadt – CFR Cluj 0-1 a fost un meci nebun. „Centralul” Andrei Chivulete a arătat de trei ori punctul cu var, dar numai 2 penalty-uri au fost acordate. Ultima lovitură de pedeapsă, acordată în prelungiri pentru sibieni, a fost anulată după intervenția din VAR a lui Hațegan.

„Primul penalty (n.r. – pentru Hermannstadt). Este acoperit de regulament. E corectă decizia de a acorda lovitură pedeapsă. Avem 2 motive supuse la analiză. A fost acea ștergere a apărătorului la nivelul jambierei atacantului, a fost acel atac cu gheata în partea exterioară a piciorului, plus jucarea mingii cu mâna. Pentru că brațul a fost ridicat de la sol și dus în direcția în care era mingea. Au fost 2 motive pentru care cel din care camera VAR să îl cheme. S-a acordat corect lovitură de la 11 metri.

Am fost surprins că nu s-a repetat executarea loviturii. Am avut 2 jucători, atacantul și apărătorul care au intrat. Nu e o problemă că au intrat, e o problemă dacă există impact. Impact, a fost folosit acest termen, nu doar pentru a acoperi zona jucătorului care joacă mingea. Poate să fie și influențat și un jucător care a intrat corect după lovirea mingii și un adversar îi blochează deplasarea și atunci se consideră impact. Dacă acel adversar a intrat mai repede în suprafața de pedeapsă, luăm în calcul și acel semicerc de lângă suprafața de pedeapsă, construit pentru a respecta distanța de 9,15 metri. Dacă un jucător sau mai mulți s-au apropiat la mai puțin de 9,15 metri înainte de lovirea mingii și ulterior au impact, lovitura se repetă, indiferent dacă s-a înscris sau nu.

Djokovic a avut impact pentru că îl jenează, îi strânge unghiul jucătorului, care și el a intrat înainte de fluierul arbitrului. A intrat în suprafața de pedeapsă și lovitura trebuia repetată. În concluzie, corect acordat penalty-ul, dar trebuia repetat pentru că avem doi jucători, unul în atac și unul în apărare, care au avut impact. Atacantul că a lovit mingea și Djokovic pentru că l-a jenat”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

După penalty-ul din prima repriză, ratat de Eduard Florescu, Andrei Chivulete a dictat penalty în a doua repriză și pentru CFR Cluj. David Lazar a apărat șutul lui Meriton Korenica, dar, conform analizei lui Balaj, nu trebuia să se ajungă până acolo.

„Penalty la Păun, din punctul meu de vedere, acordat eronat. E mult prea puțin pentru a acorda penalty în asemenea situații. Dacă a acordat penalty, are acea acoperire regulamentară, dar mult prea mică pentru a dat penalty.

(n.r. – De ce nu l-a chemat Hațegan) Pentru că a existat contact. Nu știu ce au discutat. Probabil arbitru a spus că a existat acea lovire în piciorul stâng. Dar, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să se acorde penalty. E prea puțin să dai penalty în astfel de situații”, a adăugat fostul arbitru FIFA.

Chivulete și Hațegan au anulat eronat penalty-ul lui Hermannstadt din prelungiri

atunci când Sinyan l-a dărâmat pe Kevin Ciubotaru în careu. Andrei Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, dar și-a schimbat decizia după ce a fost chemat de Hațegan să revadă faza pe monitor.

„Dacă arbitrul a considerat penalty la Păun, cu atât mai mult era obligat să fluiere penalty la ultima situație. Avem un apărător care sare asupra atacantului. Pune mâna stângă și dreapta pe atacant, dar mai mult stânga, pe atacant. În condițiile în care arbitrul din camera VAR nu l-a chemat înainte, la Păun, în această fază, care a fost mai clară, nu avea voie să îl cheme. Sau, dacă l-a chemat, arbitrul trebuia să rămână pe poziție și să mențină decizia de a acorda lovitura de pedeapsă.

Nu știu discuția dintre cei doi. Există posibilitatea să fi dat penalty pentru henț. Că Sinyan a atins mingea și cu mâna. Dar această jucare a mingii cu mâna nu trebuie sancționată. El era pe sol și mișcarea a fost naturală. Mâna era normal să fie acolo. Dacă arbitrul a dat penalty pentru henț, a fost acordat greșit, iar în analiza VAR au analizat și acea săritură asupra atacantului, care era mai îndreptățită decât jucarea mingii cu mâna. Probabil au verificat și s-au concentrat pe acel moment. Noi nu avem de unde să știm. Eu nu știu discuția dintre cei doi. Din punctul meu de vedere, toate cele 3 situații la lovituri de pedeapsă au avut greșeli.

(n.r. – Tu ai fi acordat doar primul din cele 3?) Eu aș fi acordat doar primul penalty, dar dacă s-a acordat al 2-lea, trebuia obligatoriu acordat și al 3-lea, pentru că e mai clar de cât al 2-lea. (n.r. – Ce notă merită Chivulete?) Mică. 7,4”, a concluzionat Balaj.