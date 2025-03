Cristi Balaj a analizat faza care i-a înnebunit pe olteni în FCSB – Craiova. „Barbu nu mi s-a părut consecvent. Crăciunescu are dreptate”

Meciul FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-0, a fost umbrit de controversele de arbitraj. Oltenii au cerut eliminarea lui Ngezana în minutul 40, dar Marian Barbu a ezitat să îi arate al doilea cartonaş galben, după un fault la Safira.

Cristi Balaj a analizat faza care i-a înnebunit pe olteni în FCSB – Craiova: “Crăciunescu a fost destul de clar”

Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Marian Barbu a fost inconsecvent în decizii, trebuia să fie eliminat în prima repriză, pentru cumul de cartonaşe galbene:

ADVERTISEMENT

“Aş încerca să evit să vorbesc despre celelalte echipe. , am urmărit analiza lui, a fost mai mult decât perfectă. Cei de la UEFA, pe care tot îi invocăm atunci când avem neclarităţi, sunt preocupaţi de un anumit element: consistency.

Adică acea consistenţă a deciziilor. Să nu se întâmple ca să ai faze izbitor de asemănătoare cu decizii disciplinare diferite. Te contrazici ca arbitru când nu eşti consecvent. După cum a explicat şi Crăciunescu, Barbu nu a fost consecvent.

ADVERTISEMENT

Am mai vorbit de FCSB şi am vorbit pentru că am fost întrebat de faze. Fiind implicat la CFR Cluj este normal să se gândească la faptul că aş fi subiectiv şi am un interes să prezint deformat lucrurile.

“Nu mi s-a părut potrivit să tac şi să spun că nu e treaba mea”

De fiecare dată când au apărut în discuţie subiecte de arbitraj şi s-a întâmplat să fie deseori de FCSB, au apărut aceste discuţii pentru că am fost întrebat. Nu mi s-a părut potrivit să tac şi să spun că nu e treaba mea.

ADVERTISEMENT

Eu v-am explicat ceea ce spune regulamentul. În rest, Crăciunescu a fost destul de clar în explicaţii şi are dreptate. Nu are sens să mă repet”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT