Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Balaj a analizat fazele controversate care au încins Farul – Dinamo 2-3: “A plonjat! Este definiţia simulării”

Cristi Balaj a analizat toate fazele controversate din Farul Constanța - Dinamo 2-3. Ce spune fostul arbitru despre contactul din careu în urma căruia Alex Musi a primit galben pentru simulare.
Iulian Stoica
05.02.2026 | 17:46
Cristi Balaj a analizat fazele controversate care au incins Farul Dinamo 23 A plonjat Este definitia simularii
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj, verdict după fazele controversate din Farul - Dinamo 2-3. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Farul – Dinamo, din etapa a 25-a, s-a încheiat în favoarea bucureștenilor, scor 2-3. În minutul 38 al întâlnirii, când marinarii se aflau în avantaj, Alex Musi a văzut galben pentru simulare după un contact cu Maftei în careu. Ce spune Cristi Balaj despre această fază.

Cristi Balaj a analizat fazele controversate care au încins Farul – Dinamo 2-3

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a analizat fazele la limită din Farul – Dinamo 2-3. Fostul arbitru consideră că Horațiu Feșnic a luat decizia corectă la faza în care Alex Musi a solicitat penalty, atacantul mai degrabă simulând, contactul cu Maftei fiind unul foarte mic.

ADVERTISEMENT

„Înainte de faza dintre Maftei și Musi am avut ceva similar la Hermannstadt – Rapid. Neguț, de la Hermannstadt, a intrat în suprafața de pedeapsă, a existat contact și arbitrul a lăsat jocul să continue.

Legat de faza lui Musi, e important să subliniem ce a spus fotbalistul, anume ‘e un contact mic, dar când îți pune piciorul în față, e penalty clar’. Are dreptate când spune că e un contact mic, dar nu are dreptate când spune că i-a pus cineva piciorul în față. Piciorul în față înseamnă altceva, mai exact că își pune cineva o barieră în fața ta și nu mai poți să îți continui alergarea din cauza acelui picior. Aici l-a lovit în lateral, apoi Musi mai face un pas și el a plonjat.

ADVERTISEMENT
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști...
Digi24.ro
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie

Decizia cea mai aproape de adevăr este simulare. Ar fi bine să încercăm să găsim argumentele pe care le-a avut arbitrul în luarea unei decizii. Dacă acestea sunt mai clare decât detaliile de finețe pe care le găsim după mai multe reluări, atunci dăm decizia care pare cea mai aproape de realitate”, a declarat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digisport.ro
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie

Vor anula comisiile galbenul lui Musi? Verdictul lui Cristi Balaj

Deși conducerea Dinamo va solicita la comisii ca galbenul lui Alex Musi să fie anulat, Cristi Balaj consideră că acest lucru nu se va întâmpla. Fostul arbitru a explicat că Horațiu Feșnic are acoperire regulamentară, faza în care Musi a căzut fiind „definiția simulării”. Totodată, penalty-ul acordat în favoarea Farului a fost dictat în mod corect.

„La Musi, după cum a remarcat și el la finalul meciului, a fost un contact mic. Din păcate pentru el, piciorul adversarului nu a fost pus în față, ci în lateral. A mai făcut un pas, l-a șters și abia după, realizând că a fost atins, s-a folosit de un contact ușor și a căzut din dorința de a obține o lovitură de pedeapsă, el știind că este în careu. Concluzia este că a fost o simulare, nu l-au ajutat imaginile. El a realizat cu întârziere că a existat acel contact ușor.

ADVERTISEMENT

Pentru fazele de la penalty-ul lui Stoinov s-a inventat VAR-ul, acolo a fost penalty. Una peste alta, având această fază și cu Musi, e mai bine că a câștigat Dinamo.

Din păcate, sunt șanse 0 ca galbenul lui Musi să se șteargă la Comisii. E o pierdere de vreme, există două situați aici, anume ori e penalty, ori e simulare. Nu există să lași jocul să continue. De ce a căzut Musi? Că a existat un contact mic. A mai făcut un pas și a căzut cu întârziere. Aceasta este definiția simulării!”, a conchis Cristi Balaj.

Cristi Balaj, verdict după fazele controversate din Farul - Dinamo 2-3

Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes...
Fanatik
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11....
Fanatik
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Fotbalistul de la FCSB refuză să se opereze: „S-a antrenat non-stop! Vrea să...
Fanatik
Fotbalistul de la FCSB refuză să se opereze: „S-a antrenat non-stop! Vrea să poată juca până în vară”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Legenda Craiovei susține că Mititelu 'nu a câștigat' nimic, de fapt, după verdictul...
iamsport.ro
Legenda Craiovei susține că Mititelu 'nu a câștigat' nimic, de fapt, după verdictul Curții de Apel: 'Știu mai bine decât oricine! Asta a hotărât instanța definitiv și irevocabil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!