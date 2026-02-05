Cristi Balaj a analizat fazele controversate care au încins Farul – Dinamo 2-3: “A plonjat! Este definiţia simulării”

ADVERTISEMENT

Farul – Dinamo, din etapa a 25-a, s-a încheiat în favoarea bucureștenilor, scor 2-3. În minutul 38 al întâlnirii, când marinarii se aflau în avantaj, Alex Musi a văzut galben pentru simulare după un contact cu Maftei în careu. Ce spune Cristi Balaj despre această fază.

Cristi Balaj a analizat fazele controversate care au încins Farul – Dinamo 2-3

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a analizat fazele la limită din Farul – Dinamo 2-3. Fostul arbitru consideră că Horațiu Feșnic a luat decizia corectă la faza în care Alex Musi a solicitat penalty, atacantul mai degrabă simulând, contactul cu Maftei fiind unul foarte mic.

ADVERTISEMENT

„Înainte de faza dintre Maftei și Musi am avut ceva similar la Hermannstadt – Rapid. Neguț, de la Hermannstadt, a intrat în suprafața de pedeapsă, a existat contact și arbitrul a lăsat jocul să continue.

Legat de faza lui Musi, e important să subliniem ce a spus fotbalistul, anume ‘e un contact mic, dar când îți pune piciorul în față, e penalty clar’. Are dreptate când spune că e un contact mic, dar nu are dreptate când spune că i-a pus cineva piciorul în față. Piciorul în față înseamnă altceva, mai exact că își pune cineva o barieră în fața ta și nu mai poți să îți continui alergarea din cauza acelui picior. Aici l-a lovit în lateral, apoi Musi mai face un pas și el a plonjat.

ADVERTISEMENT

Decizia cea mai aproape de adevăr este simulare. Ar fi bine să încercăm să găsim argumentele pe care le-a avut arbitrul în luarea unei decizii. Dacă acestea sunt mai clare decât detaliile de finețe pe care le găsim după mai multe reluări, atunci dăm decizia care pare cea mai aproape de realitate”, a declarat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Vor anula comisiile galbenul lui Musi? Verdictul lui Cristi Balaj

Deși conducerea Dinamo va solicita la comisii ca , Cristi Balaj consideră că acest lucru nu se va întâmpla. Fostul arbitru a explicat că Horațiu Feșnic are acoperire regulamentară, faza în care Musi a căzut fiind „definiția simulării”.

„La Musi, după cum a remarcat și el la finalul meciului, a fost un contact mic. Din păcate pentru el, piciorul adversarului nu a fost pus în față, ci în lateral. A mai făcut un pas, l-a șters și abia după, realizând că a fost atins, s-a folosit de un contact ușor și a căzut din dorința de a obține o lovitură de pedeapsă, el știind că este în careu. Concluzia este că a fost o simulare, nu l-au ajutat imaginile. El a realizat cu întârziere că a existat acel contact ușor.

ADVERTISEMENT

Pentru fazele de la penalty-ul lui Stoinov s-a inventat VAR-ul, acolo a fost penalty. Una peste alta, având această fază și cu Musi, e mai bine că a câștigat Dinamo.

Din păcate, sunt șanse 0 ca galbenul lui Musi să se șteargă la Comisii. E o pierdere de vreme, există două situați aici, anume ori e penalty, ori e simulare. Nu există să lași jocul să continue. De ce a căzut Musi? Că a existat un contact mic. A mai făcut un pas și a căzut cu întârziere. Aceasta este definiția simulării!”, a conchis Cristi Balaj.