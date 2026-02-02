Cristi Balaj a analizat prestația arbitrului pe care Gigi Becali l-a făcut „nenorocit” după FCSB – Csikszereda 1-0. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a jucat duminică seară în compania celor de la Csikszereda în etapa cu numărul 24 din SuperLiga. Bucureștenii s-au impus cu 1-0, însă au avut emoții mari pe final de meci. Cristi Balaj a spus totul despre arbitrul făcut praf de Gigi Becali la finalul partidei.

Cristi Balaj a caracterizat arbitrajul lui Cristian Moldoveanu la FCSB – Csikszereda 1-0

SuperLiga este aproape să pună capăt etapei cu numărul 24 și se îndreaptă cu pași repezi către finalul de sezon regulat. FCSB a făcut un pas important în lupta pentru play-off.

După , cel mai contestat om de pe teren a fost arbitrul. iar Cristi Balaj a explicat a doua zi în direct situația „centralului” la meciul de pe Arena Națională.

„Aș sublinia faptul că terenul a fost foarte, foarte greu. N-a fost greu doar pentru jucători, ci și pentru arbitru. E greu să ai un arbitraj perfect, când terenul era deja impracticabil. A făcut bine că a continuat partida, mai erau câteva minute, iar o amânare nu era cea mai bună decizie.

Problemele majore de arbitraj au apărut, de fapt, pe final de meci. S-au acordat eronat cel puțin două lovituri libere dintr-o zonă periculoasă. Mă rugam și pentru Matei Popa, după ce i-am arbitrat tatăl, am o afinitate față de un copil care a debutat. Mă gândeam și la arbitru, și la cei de la FCSB… Era nepotrivit să se fi înscris din două lovituri libere acordate greșit”, a spus inițial Cristi Balaj.

Cristi Balaj știe de ce arbitrul de la FCSB – Csikszereda 1-0 l-a înfuriat pe Gigi Becali

Ulterior, Balaj a spus care ar putea fi principalele motive pentru care Cristian Moldoveanu, , a reușit să îi stârnească acum mânia lui Gigi Becali. Fostul „cavaler al fluierului” a invocat, pe lângă terenul dificil, și oboseala sau excesul de concentrare.

„Nu înțeleg de ce se fluieră. Dacă se acceptă o lipsă de reacție la o incorectitudine, pentru că nu a văzut, mi-e greu să accept că se fluieră ceva ce nu există. Arbitrul trebuie să fie atent și să fluiere când chiar s-a întâmplat ceva.

A fost un arbitraj cu greșeli. Finalul de joc a lăsat un gust amar. A arbitrat bine până atunci, dar finalul nu l-a ajutat. E greu de acceptat când fluieri ceva ce nu există. Mai sunt și arbitrii care vor să demonstreze că sunt curajoși și că nu le pasă de declarațiile anumitor conducători.

Refuz să cred că există așa ceva la un arbitru care vrea să intre în circuit. Poate oboseală, poate prea multă concentrare, să nu-i scape un contact. I-aș fi dat 8,2, ca observator. N-au existat greșeli majore”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

9 meciuri a condus în total Cristian Moldoveanu în acest sezon

15 iulie 2024 este data la care a debutat în SuperLiga