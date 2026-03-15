Cristi Balaj a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs în derby-ul Rapid – Dinamo 3-2: “CCA decide dacă îl mai deleagă în continuare”. Ce notă îi dă arbitrului. Exclusiv

Rapid și Dinamo s-au duelat sâmbătă, 14 martie 2026, în prima rundă a play-off-ului din SuperLiga. Scenariul a fost unul similar celui din sezonul regular: victorie Rapid și, la fel ca la precedentul duel, multe controverse în jurul arbitrajului. Deciziile luat de brigada lui Istvan Kovacs au nemulțumit ambele tabere. Cristi Balaj a spus, la FANATIK, ce notă merită Istvan Kovacs și cum vede el faza acuzată de ”câini” la golul de 2-2 marcat de Petrila.

Ce notă merită Istvan Kovacs după prestația sa de la Rapid – Dinamo 3-2

Rapid a profitat din plin de eșecul Craiovei cu FC Argeș și a urcat pe locul 1 din SuperLiga. Elevii lui Costel Gâlcă au învins pe Dinamo, scor 3-2, și au acum un punct peste olteni în ierarhia primei divizii. Meciul de pe Giulești a adus publicului un spectacol frumos, multe goluri, răsturnări de scor și, cum era oarecum norma, multe faze controversate de arbitraj.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj le-a analizat pe fiecare. Fostul arbitru a spus că, dacă aseară ar fi fost observator de joc, i-ar fi dat lui Kovacs nota 7,9 cu asterix. Acesta a explicat de ce ar fi făcut asta. În plus, în opinia acestuia, Comisia Centrală de Arbitri urmează să decidă dacă cel mai bine cotat arbitru român va mai fi delegat sau nu la următorul meci. ”(n.r. Ce notă i-ai da lui Istvan Kovacs) I-aș fi dat un 7,9 cu asterix. Singura greșeală pe care a avut-o a fost cea din minutul 67.

Atunci când vorbim de un meci greu de arbitrat pentru că a fost viteză, intensitate, multe dueluri, multe situații atunci când apare o greșeală majoră premergător în înscrierea unui gol se scade 0,5, adică nota era foarte bună 8,4 pentru că în rest a arbitrat bine. Dar, pentru că a fost o greșeală premergător în înscrierea unui gol, se scade 0,5, se dă 7,9 cu asterix adică 8,4 și rămâne la latitudinea Comisiei Centrale dacă îl deleagă sau nu la următorul meci”, a spus Balaj.

Cum vede Cristi Balaj decizia lui Kovacs de a nu da fault la Musi înainte de golul egalizator marcat de Petrila

după ce Istvan Kovacs și brigada sa nu au dat fault la duelul Musi – Borza din minutul 67, fază care a precedat golul egalizator (2-2) marcat de Petrila. Cristi Balaj spune, la FANATIK SUPERLIGA, că în ciuda faptului că Musi a exagerat contactul, este o împingere care ar fi trebuit penalizată cu fault.

”(n.r. e fault la Musi?) Este o împingere și este o fază asemănătoare de la ultimul duel dintre cele două echipe, cu faultul la Paraschiv. Așa cum atunci am concluzionat că a fost fault la acea situație, consider că și aseară, arbitrul VAR ar fi fost mai inspirat dacă l-ar fi chemat pe central să vadă faza. A fost o împingere și la Musi, chiar dacă căderea sa a fost exagerată”, a explicat Balaj.

De ce nu a intervenit VAR-ul la această fază controversată Borza – Musi

În meciul din sezonul regular, disputat pe Arena Națională, VAR-ul a intervenit după un gol marcat de Soro pentru Dinamo și a anulat reușita. Atunci, Mărginean îl faultase în prealabil pe Paraschiv. Dinamoviștii se întreabă acum, pe bună dreptate, de ce brigada de pe Giulești nu a judecat faza de sâmbătă seara cu aceeași unitate de măsură.

Cristi Balaj a spus, despre acest subiect că: ”Nu știu, nu cunosc discuția dintre ei. Cei de la CCA trebuie să stabilească. Probabil că era mult mai ușor de justificat decizia de a acorda lovitură liberă. (n.r. Nu a intervenit VAR-ul din cauza personalității lui Istvan Kovacs?) Se poate”, a spus fostul arbitru.

Istvan Kovacs i-a dat roșu direct lui Matteo Duțu, în Rapid – Dinamo 3-2. Verdictul lui Cristi Balaj

Aflat în studiul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a vrut să afle de la Cristi Balaj dacă roșul acordat lui Matteo Duțu (20 de ani) a fost unul justificat. Acesta este ferm și spune că: ”Este lovire, este comportare violentă. Obligatorie (n.r. decizie cartonaș roșu)”.

Este Istvan Kovacs ieșit din formă? Ce spune Cristi Balaj

În ultimele meciuri importante arbitrate în SuperLiga, . El a avut mereu nevoie de ajutorul brigăzii VAR. Cristi Balaj spune că centralul din derby-ul de ieri se axează mult pe ajutorul colegilor din camera VAR. ”Eu cred că Istvan Kovacs, știind că are VAR-ul ca plasă de siguranță, din dorința de a nu greși, le cere celor de la VAR să verifice faza. Cred că ar fi dat penalty (n.r. la duelul Musi – Borza) dacă nu era arbitraj VAR”.

Balaj nu este neapărat convins de faptul că Istvan Kovacs este într-o formă mai slabă. ”(n.r. este un arbitru în scădere de formă?) Ne neapărat. Aseară a avut doar acea fază (n.r. la duelul Musi – Borza)”.

De ce nu l-a eliminat Istvan Kovacs pe Danny Armstrong

În minutul 26 al meciului Rapid – Dinamo, Danny Armstrong are o intrare violentă la Vulturar. Gazdele au cerut roșu, însă Kovacs a dat doar galben. Cristi Balaj a explicat de ce arbitrul a procedat corect prin acordarea unui simplu ”galben” pentru dinamovist.

”(n.r. De ce nu e de cartonaș roșu?) E foarte important locul de contact. Nu e roșu pentru că e cu partea laterală a ghetei, nu cu crampoanele.Dacă ar fi fost cu crampoanele full-contact pe piciorul adversarului era roșu fără discuții”, a explicat Balaj.