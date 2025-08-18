Cristi Balaj a anunțat plecări după CFR Cluj – Botoșani 3-3! „Am ajuns la o concluzie. Știm ce avem de făcut”

CFR Cluj are un început destul de slab de campionat, în condițiile în care a avut parte și de cei mai puternici adversari în cupele europene. conducerea lui CFR Cluj a ajuns la o concluzie, iar în echipă vor apărea mai multe schimbări în curând.

Schimbări în lotul lui CFR Cluj! Conducerea ardelenilor trage linie după ultimele meciuri

CFR Cluj a avut parte de adversari tari în Europa League, cum ar fi Lugano și Braga. „Feroviarii” au trecut de elvețieni, însă lusitanii au fost o nucă mult prea tare pentru formația lui Dan Petrescu. Clujenii vor evolua în play-off-ul Conference League contra Hacken, însă în campionat continuă să piardă puncte.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a anunțat că s-a ajuns la o concluzie în ceea ce privește soarta anumitor jucători de la echipă: „Suferim din punct de vedere defensiv. Rezultatul de ieri mi-a stricat toată ziua. Am încheiat seara dezastruos. Dan Petrescu are jucători, au jucat Sheriff și Matei Ilie. Hai să-i evaluăm: acești doi jucători, dacă ar fi liberi de mâine, ar avea cel puțin 15 oferte.

Bosec e foarte bun, Abeid a avut evoluții foarte bune și el. Antrenorul duce o echipă până în fața porții. În momentul când ai 30 de șuturi spre poarta adversă, iar raportul de șuturi pe poartă este de 15-3 și ei dau 3 goluri… nu cred că i s-a mai întâmplat lui Dan Petrescu ca adversarii să aibă doar 3 șuturi pe poartă și să dea trei goluri. E o normalitate să șuteze de trei ori pe poartă, dar cum s-au luat golurile, cine a greșit, cum a greșit…

„Vom munci în acest sens în perioada imediat următoare”

Întâmplarea a făcut că am avut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon. Nu am vorbit cu Neluțu Varga, dar noi știm ce trebuie să facem. Am ajuns la o concluzie, iar în perioada imediat următoare vom munci în acest sens. Dacă pleacă jucători, va veni altcineva. Vedem cine pleacă. Trebuie să vorbim cu persoanele implicate. Vor exista niște schimbări, pentru că sunt momente în care trebuie să iei niște decizii care pot fi în favoarea ambelor părți.

Unii jucători pot fi buni, dar să nu se acomodeze la anumite echipe. Când intri într-o umbră neagră, e important ca, atât timp cât e deschisă perioada de transferuri, să repari și să fie benefic pentru ambele părți”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj poate rămâne fără Louis Munteanu

Louis Munteanu a jucat doar 30 de minute în meciul contra lui FC Botoșani, iar Neluțu Varga poate fi tot mai aproape să-l vândă în străinătate. de sezonul trecut la Nottingham Forest, iar acum ar putea înainta o ofertă oficială pentru atacantul lui CFR Cluj.

