Cristi Balaj a dat verdictul despre faza explozivă din Universitatea Craiova – FCSB 2-2! A fost sau nu henţ la Băsceanu?! Exclusiv

Cristi Balaj le-a dat o veste proastă celor de la FCSB. Roș-albaștrii au cerut henț la golul din care U Craiova a făcut 2-1, dar fostul arbitru FIFA i-a luat apărarea lui Feșnic. De ce nu a intervenit VAR
Cristian Măciucă
12.02.2026 | 23:31

EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a dat verdictul despre faza explozivă din Universitatea Craiova - FCSB 2-2! A fost sau nu henţ la Băsceanu?! FOTO: Fanatik
Cristi Balaj îl contrazice pe Gigi Becali, care l-a distrus pe Horațiu Feșnic după U Craiova – FCSB 2-2, din Cupa României Betano. În urma acestui egal, roș-albaștrii au părăsit competiția, iar Becali a dat vina pe „centralul” din Cluj-Napoca, care nu l-a sancționat pe Băsceanu cu henț, la golul doi al oltenilor.

De ce n-a fost henț la Băsceanu în U Craiova – FCSB 2-2. Cristi Balaj a dat verdictul

FCSB era condamnată să câștige pe „Ion Oblemenco” pentru a se calificare în sferturile Cupei României Betano. Roș-albaștrii au făcut doar 2-2 pe terenul Universității Craiova, iar Gigi Becali a dat vina pe arbitrajul lui Horațiu Feșnic.

Latifundiarul din Pipera e de părere că „centralul” clujean ar fi trebuit să dea henț la golul lui Florin Ștefan, precedat de un posibil henț al lui Luca Băsceanu. Și pe teren, roș-albaștrii au protestat la faza din minutul 54. Cu toate acestea, reușita a fost validată rapid, fără intervenția arbitrilor VAR, Cătălin Popa și Mircea Orbuleț.

FANATIK a luat legătura cu expertul Cristi Balaj, care a explicat, cu lux de amănunte, motivul pentru care VAR-ul nu a intervenit și pentru care trebuie să i se dea credit lui Horațiu Feșnic.

„Stabiliți voi unde a atinns mingea mâna. Dacă a fost în zona verde, atunci jocul continuă. Dacă a fost clar în zona roșie, e henț. (n.r. – Dar dacă 50% este în zona roșie și 50% în zona verde?) Atunci nu este clar și se dă credit arbitrului”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK. Fostul arbitru FIFA a venit cu explicații clare, extrase din Legile Jocului.

explicații henț băsceanu craiova fcsb
Capturi din Legile Jocului pentru care nu e henț la Băsceanu în U Craiova – FCSB. FOTO: Fanatik

 „Concluzia: jocul continuă, nu este o situație clară în care arbitrul sau cei din camera VAR să intervină”, a adăugat Cristi Balaj.

De ce nu a intervenit VAR

Pentru ca explicațiile să fie cât mai clare, FANATIK a primit din partea lui Cristi Balaj și o explicație anatomică, din care se înțelege motivul pentru care Cătălin Popa și Mircea Orbuleț nu s-au băgat peste Feșnic: Luca Băsceanu preia mingea și cu deltoidul, mușchiul umărului.

„Dacă mingea atinge mușchiul deltoid, nu e situație clară în care VAR să intervină”, a mai spus Balaj.

mușchiul deltoid
Zona roșie: Mușchiul deltoid, mușchiul umărului
  • 4 ani la rând, FCSB nu a reușit să treacă de faza grupelor în Cupa României Betano
  • 5 este locul pe care roș-albaștrii au terminat în Grupa B, cu 4 puncte


Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
