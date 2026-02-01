Cristi Balaj a dat verdictul despre penalty-ul primit de U Cluj în meciul cu Rapid. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid a fost bătută în Giulești de Universitatea Cluj. Gazdelor li s-a spulberat orice speranță în minutul 84, când Dan Nistor a stabilit scorul final (2-0) dintr-un Cristi Balaj îi contrazice pe alb-vișinii și spune că decizia lui Florin Andrei e una corectă.

Cristi Balaj confirmă penalty-ul dictat de Florin Andrei în Rapid – U Cluj 0-2

Rapidiștii au luat foc după ce au pierdut, din nou, pe teren propriu, în fața lui U Cluj. Ardelenii s-au impus cu 2-0 grație reuștielor lui Mendy și Nistor. Rezultatul final a fost stabilit după un penalty dictat de „centralul” Florin Andrei, în urma unui duel dintre Aioani și Mendy. Formația de sub Podul Grant, în frunte cu

„În momentul în care un atacant scapă cu portarul, în situația în care portarul nu atinge, nu joacă, nu deviază mingea și apare ulterior un contact, în cel puțin 80-85% din situații e penalty. Excepții sunt situațiile în care atacantul nu e în viteză foarte mare și ar fi putu evita portarul sau dacă atacantul anticipează un posibil contact și începe cu mult timp înainte să cadă sau dacă simulează un contact ușor. Mai sunt situații în care atacantul duce piciorul înspre portar, care e în lateral, se agață de el și cade.

În situația de aseară avem un atacant care e în viteză foarte mare, portarul ratează mingea, îi blochează calea de deplasare a atacantului și e foarte greu de depistat că el simte că va avea un contact cu portarul și începe să cadă.

Vorbeam cu cei de la UEFA și spuneau că atacanții în momentul în care simt că nu mai poate fi evitat contactul cu portarul, să își ridice ușor picioarele de pe pământ sau să încerce să atenueze un contact pentru a nu se accidenta.

Chiar și în aceste situații se dă penalty. Pentru arbitru e foarte greu de depistat acea fracțiune de secundă în care atacantul realizeză cu nu mai poate fi evitat contactul cu portarul. Motiv pentru care decizia de a da penalty e acceptată. Niciodată VAR-ul la fazele neclare nu intervine.

(n.r. – Decizia centralului are acoperire regulamentară? Se impunea penalty?) Da. Indiscutabil. Are acoperire regulamentară indiscutabil”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog încins între Balaj și Robert Niță

Explicațiile lui Cristi Balaj au încins spiritele în studio. Robert Niță nu a fost de acord nici după discursul fostului mare arbitru cu penalty-ul dictat împotriva echipei lui Costel Gâlcă.

„Așa cum spune și Robert, nu conta în economia jocului. Dar noi vorbim de o fază care putea să irite. Ce s-ar fi întâmplat dacă era 0-0? Chiar și dacă era 0-0, dacă arbitrul dă penalty, nu pot să îl condamn și nu există nicio comisie din lume care să îi contestă decizia”, a adăugat Balaj.

„Păi și Aioani ce trebuia să facă?”, s-a revoltat Robert Niță. „Să joace mingea. Atacantul era în viteză mare, iar Aioani i-a blocat direcția de deplasare. Atacantul nu mai avea pe unde să treacă”, i-a răspuns Balaj.

„Păi atacantul inițiază contactul. El dă cu piciorul în tibia lui Aioani”, a mai zis Niță. „În momentul în care un portar iese, din dorința de a juca mingea, chiar dacă se oprește, dacă nu a jucat mingea, dar blochează calea de alergare a atacantului, care a jucat mingea, atunci se dă penalty. M-ai întrebat ce trebuia să facă portarul. Să atingă mingea, să o blocheze, să o devieze, asta trebuia să facă”, a replicat Balaj.

De ce faza de penalty nu a fost verificată la VAR

Cristi Balaj a lămurit și motivul pentru care Florin Andrei nu a mers să revadă faza pe monitor. În camera VAR s-a aflat experimentatul Cătălin Popa. „Pentru că la fazele neclare, unde e greu să stabilești dacă mișcarea premergătoare contactului a fost din dorința de a se proteja atacantul sau pentru a căuta un contact sau a anticipa un contact. Nu e o fază clară de simulare. Cel din camera VAR îl cheamă doar când e convins că e o mare greșeală. Când există dubii, nu”, a conchis fostul mare arbitru FIFA.

Dacă eram observator îi dădeam nota 8,4 lui Florin Andrei. Notă bună” – Cristi Balaj