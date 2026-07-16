Cristi Balaj a dat verdictul după ce U Cluj a cerut penalty în prelungiri cu Dinamo Kiev

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Cristi Balaj (54 de ani) a dat verdictul la faza controversată de arbitraj petrecută în prelungirile meciului retur dintre U Cluj și Dinamo Kiev din Europa League, primul tur preliminar. În minutul 92, „șepcile roșii” au cerut acordarea unei lovituri de la 11 metri după un duel în careu între Friday și Vivcharenko, dar arbitrul a considerat că nu se impunea o astfel de decizie.

Ce a spus Cristi Balaj despre faza la care U Cluj a cerut penalty în prelungirile meciului cu Dinamo Kiev

La scurt timp, decizia lui a fost confirmată din camera VAR, în sensul că „centralul” nu a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza incriminată, iar jocul a fost astfel reluat rapid. Întrebat în legătură cu această chestiune, fostul arbitru internațional român a explicat că nu există elemente clare care să îl ducă spre ideea că hotărârea din teren ar fi trebuit schimbată.

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Astfel, Balaj practic a transmis că a fost vorba deci despre o decizie corectă a arbitrului galez Griffith. „Din păcate, reluările nu ne ajută foarte mult. Nu se văd elemente clare, care să conteste decizia arbitrului, care a fost confirmată și de cei din camera VAR. Felicitări celor de la U Cluj, au luptat eroic și au avut o prestație foarte bună”, , în exclusivitate pentru FANATIK.

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În cele din urmă s-a ajuns la executarea loviturilor de departajare, iar U Cluj a pierdut, din nou, acolo, așa cum s-a întâmplat recent și în Supercupa României cu Universitatea Craiova, dar și în mai multe rânduri în trecutul apropiat. „Din păcate, pentru mine este a cincea înfrângere la penalty-uri, parcă sunt blestemat. Cred că fanii meritau o calificare, din păcate asta e soarta noastră, sper să facem ceva, dacă se poate, să nu mai ajungem la penalty-uri.

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Nu putem să câștigăm, nu știu ce se întâmplă, să mai mergem pe la biserică, să mai țină și Dumnezeu cu noi. Ne doare”, despre această succesiune de evenimente nefericite pentru el și coechipierii lui din această perspectivă.