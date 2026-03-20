Cristi Balaj a dat verdictul în faza în care Danny Armstrong a cerut penalty în Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: „Asta va fi decizia CCA”

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj (54 de ani) a dat verdictul la una dintre cele mai fierbinți faze din Dinamo – U Craiova 0-1. În debutul reprizei a doua, „câinii” au cerut penalty, după un duel în careul oltenilor între Danny Armstrong și Oleksandr Romanchuk.

A fost sau nu penalty în Dinamo – U Craiova 0-1? Verdictul lui Cristi Balaj

În minutul 52, la scorul de 1-0 pentru Universitatea Craiova, Dinamo a vrut lovitură de la 11 metri. La un atac al roș-albilor, mingea a ajuns în careul oaspeților și a fost urmărită de Danny Armstrong și de Oleksandr Romanchuk. În urma duelului, mijlocașul scoțian a fost incomodat de stoperul ucrainean de la Craiova și a căzut în suprafața de pedeapsă.

ADVERTISEMENT

„M-am uiat la faza din minutul 52, cea cu Armstrong, înțeleg că au fost ceva discuții. Nu a fost prea mediatizată în mass-media, pentru că și jurnaliștii care scriu despre fotbal au anumite semne de întrebare. O încadrează probabil în zona fazelor neclare. De ce e neclară? Pentru că atacantul anticipează și el contactul cu apărătorul și nu aveam cum să nu cadă. Era clar că o să cadă atâta timp și-a blocat mișcarea motrică a picioarelor și n-a făcut nimic pentru a evita o cădere.

Mulți se întreabă de ce văd o fază și ce mă determină să nu fiu convins că e 100% penalty. Motivul principal e că la ultima reluare se vede cum atacantul își depărtează piciorul stâng. Îl duce mai în stânga. Amplifică. Caută să amplifice contactul. Vedeți la ultima reluare cum piciorul stâng se depărtează de piciorul drept al atacantului și merge mult înspre apărător pentru a amplifica acel contact. El nu avea cum să cadă pe picioare atâta timp cât a evitat și nu a făcut nimic pentru a avea o mișcare motrică corectă. Era clar că o să cadă în față și atunci această fază e încadrată la situațiile neclare, unde arbitrul nu intervine.

ADVERTISEMENT

Mai degrabă se dă credit arbitrului, care a considerat că trebuie să continue jocul. Mai degrabă se dă credit arbitrului. Ultima reluare ne ajută să înțelegem, pe noi cei care suntem imparțiali și nu suntem implicați, ce îi lipsește acestei situații pentru a considera că e un penalty ce trebuia obligatoriu acordat”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Danny Armstrong, acuzații grave la adresa lui Horațiu Feșnic

La finalul derby-ului de pe Arena Națională, Danny Armstrong a fost foc și pară pentru că nu a dictat penalty la faza din minutul 52. „Trebuie să înțelegem și jucătorul, că nu e neapărat într-o culpă majoră dacă cere penalty, atâta timp cât vine și spune ‘Apărătorul nu a atins mingea. A existat contact. Și, fiind în suprafața de pedeapsă, e normal să fie penalty’. Nu putem să acuzăm un jucător . 100% CCA îi va da credit arbitrului și observatorul de arbitri la fel. Și v-am explicat care este argumentul pentru care cei din camera VAR nu au avut motive clare să intervină. (n.r. – Pentru faza asta îi dai credit lui Feșnic) Da. 100% Comisia îi va da credit, n-am nicio îndoială”, a adăugat fostul arbitru FIFA.

Referințe bune despre Istvan Kovacs

Faza la care dinamoviștii au cerut penalty a fost prima după cea din meciul cu Rapid, pierdut, scor 2-3, când Istvan Kovacs ar fi trebuit să anuleze golul lui Petrila pentru un fault anterior al lui Borza asupra lui Musi. La scurt timp, UEFA l-a delegat pe Kovacs

ADVERTISEMENT

„Am înțeles că referințele sunt bune și a dat penalty și fără intervenția VAR. Legat de meciul Rapid – Dinamo, un lucru este cert. Din ce am înțeles, ca să eliminăm și alte suspiciuni, nu există situația în care cel din camera VAR consideră că arbitrul trebuie să vină să revadă o fază și acesta să refuze. Nu există așa ceva. De fiecare dată când este solicitat, li s-a cerut imperios să meargă să revadă faza atunci când e chemat de cel din camera VAR”, a mai spus Balaj.