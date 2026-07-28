Sport

Cristi Balaj a dat verdictul: trebuia acordat și repetat penalty-ul din Botoșani – Rapid? Unde a greșit Marian Barbu

Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK toate deciziile importante ale lui Marian Barbu din FC Botoșani - Rapid. Unde consideră că a greșit „centralul”.
Mihai Dragomir
28.07.2026 | 08:24
Cristi Balaj a dat verdictul trebuia acordat si repetat penaltyul din Botosani Rapid Unde a gresit Marian Barbu
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a dat verdictul. Unde a greșit, de fapt, Marian Barbu în FC Botoșani - Rapid 1-1. Foto: Colaj FANATIK.
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Etapa a 2-a din noul sezon din SuperLiga s-a încheiat cu meciul FC Botoșani – Rapid 1-1. Partida nu a fost lipsită de momente importante la nivelul arbitrajului, iar Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK toate deciziile majore ale „centralului” Marian Barbu (37 de ani). Unde a greșit, totuși.

Faza fierbinte din finalul meciului FC Botoșani – Rapid. Unde a greșit Marian Barbu

Rapid a fost la doar un pas de a pleca cu toate cele 3 puncte din deplasarea cu FC Botoșani, dar finalul meciului a fost unul imprevizibil și plin de tensiune. În minutul 90, alb-vișiniii conduceau cu 1-0, dar gazdele au reușit să egaleze dintr-un penalty precedat de mai multe evenimente halucinante. Inițial, „centralul” Marian Barbu nu a văzut faultul lui Alexandru Pașcanu în careu asupra lui Andrei Dumiter.

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„Cavalerul fluierului” nu a dictat penalty, fapt care i-a scandalizat puternic pe moldoveni. Miron a văzut cartonașul galben, iar Marius Croitoru pe cel roșu. Chemat ulterior la VAR, Barbu și-a îndreptat eroarea. Reluările TV au demonstrat că Pașcanu l-a tras de tricou pe Dumiter, iar pentru că fundașul Rapidului se afla în poziție de ultim apărător, Marian Barbu l-a eliminat și a dictat în cele din urmă lovitură de pedeapsă pentru gazde.

Cristi Balaj a subliniat că Marian Barbu trebuia să vadă încă de la început faultul comis de Pașcanu. „A fost o ținere pe care arbitrul nu a sesizat-o din cauza poziției neinspirate pe care a avut-o. Trebuia să fie mai mult pe diagonală!”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cum s-a salvat Marian Barbu. Aprecieri din partea lui Cristi Balaj

Totuși, Cristi Balaj a avut și cuvinte de laudă la adresa lui Marian Barbu. Fostul mare arbitru FIFA a apreciat faptul că Marian Barbu a dictat repetarea penalty-ului moldovenilor, după ce VAR sesizase că jucătorii celor două echipe, Grameni și Ongenda, se aflau în suprafața de pedeapsă înainte ca Mailat să lovească mingea și să rateze. De asemenea, specialistul a apreciat faptul că arbitrul nu a ezitat să îl elimine pe Pașcanu pentru faultul comis. „Corecte intervențiile VAR (inclusiv aceea de a repeta lovitura de pedeapsă) și analiza arbitrului de a acorda penalty și cartonaș roșu pentru că șansa atacantului de a juca mingea a fost iminentă!”, a mai spus Cristi Balaj.

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Un alt aspect important pe care Cristi Balaj l-a scos în evidență la prestația lui Marian Barbu a fost maniera în care acesta a interacționat cu jucătorii, considerând că s-a făcut înțeles cu ușurință. „Mi-a plăcut gestica lui Barbu, care prin modul lui de a comunica, s-a făcut înțeles și acceptat de jucători!”, a mai spus fostul mare arbitru român în exclusivitate pentru FANATIK.

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  • 2014 este anul din care oficiază meciului în primul eșalon din România
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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