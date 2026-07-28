Cristi Balaj a dat verdictul: trebuia acordat și repetat penalty-ul din Botoșani – Rapid? Unde a greșit Marian Barbu

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Etapa a 2-a din noul sezon din SuperLiga s-a încheiat cu meciul FC Botoșani – Rapid 1-1. Partida nu a fost lipsită de momente importante la nivelul arbitrajului, iar Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK toate deciziile majore ale „centralului” Marian Barbu (37 de ani). Unde a greșit, totuși.

Faza fierbinte din finalul meciului FC Botoșani – Rapid. Unde a greșit Marian Barbu

Rapid a fost la doar un pas de a pleca cu toate cele 3 puncte din deplasarea cu FC Botoșani, dar finalul meciului a fost unul imprevizibil și plin de tensiune. În minutul 90, , dar gazdele au reușit să egaleze dintr-un penalty precedat de mai multe evenimente halucinante. Inițial, „centralul” Marian Barbu nu a văzut faultul lui Alexandru Pașcanu în careu asupra lui Andrei Dumiter.

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„Cavalerul fluierului” nu a dictat penalty, fapt care i-a scandalizat puternic pe moldoveni. Miron a văzut cartonașul galben, iar Marius Croitoru pe cel roșu. Chemat ulterior la VAR, Barbu și-a îndreptat eroarea. Reluările TV au demonstrat că Pașcanu l-a tras de tricou pe Dumiter, iar pentru că fundașul Rapidului se afla în poziție de ultim apărător, Marian Barbu l-a eliminat și a dictat în cele din urmă lovitură de pedeapsă pentru gazde.

Cristi Balaj a subliniat că Marian Barbu trebuia să vadă încă de la început faultul comis de Pașcanu. „A fost o ținere pe care arbitrul nu a sesizat-o din cauza poziției neinspirate pe care a avut-o. Trebuia să fie mai mult pe diagonală!”, a spus Cristi Balaj în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cum s-a salvat Marian Barbu. Aprecieri din partea lui Cristi Balaj

Totuși, Cristi Balaj a avut și cuvinte de laudă la adresa lui Marian Barbu. Fostul mare arbitru FIFA a apreciat faptul că Marian Barbu a dictat , după ce VAR sesizase că jucătorii celor două echipe, Grameni și Ongenda, se aflau în suprafața de pedeapsă înainte ca Mailat să lovească mingea și să rateze. De asemenea, specialistul a apreciat faptul că arbitrul nu a ezitat să îl elimine pe Pașcanu pentru faultul comis. „Corecte intervențiile VAR (inclusiv aceea de a repeta lovitura de pedeapsă) și analiza arbitrului de a acorda penalty și cartonaș roșu pentru că șansa atacantului de a juca mingea a fost iminentă!”, a mai spus Cristi Balaj.

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Un alt aspect important pe care Cristi Balaj l-a scos în evidență la prestația lui Marian Barbu a fost maniera în care acesta a interacționat cu jucătorii, considerând că s-a făcut înțeles cu ușurință. „Mi-a plăcut gestica lui Barbu, care prin modul lui de a comunica, s-a făcut înțeles și acceptat de jucători!”, a mai spus fostul mare arbitru român în exclusivitate pentru FANATIK.

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