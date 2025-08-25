Sport

Cristi Balaj a dezvăluit ce a discutat cu Neluțu Varga, care pregătește o revoluție la CFR după ce a băgat 50 de milioane de euro în echipă! Exclusiv

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre criza de la CFR Cluj. Preşedintele ardelenilor a avut o discuţie cu Neluţu Varga, finanţatorul pregătind o adevărată revoluţie la echipă.
Marian Popovici
25.08.2025 | 11:53
Cristi Balaj a dezvăluit ce a discutat cu Neluțu Varga, care pregătește o revoluție la CFR după ce a băgat 50 de milioane de euro în echipă. Sursa: colaj Fanatik

CFR Cluj a pierdut cu 1-4 la Galaţi şi este într-o criză uriaşă. Ardelenii sunt virtual eliminaţi şi din Conference League, după 2-7 cu Hacken, în prima manşă a play-off-ului.

Cristi Balaj a dezvăluit ce a discutat cu Neluțu Varga: „Probabil va fi o revoluţie când se întoarce!”

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre această criză, spunând că a discutat cu Neluţu Varga. Finanţatorul urmează să revină în ţară şi pregăteşte o adevărată revoluţie la echipă:

Am vorbit puţin cu el. A apărut nişte lucruri în presă şi l-au deranjat şi pe el. Unele lucruri sunt reale, altele nu. Probabil va fi o revoluţie când se întoarce, nu ştiu.

Trebuie să se schimbe ceva, asta e clar. Nu suntem la vânătoare, să mă simt vizat. În primul rând, Varga a investit foarte mulţi bani în fotbal. Banii lui, aduşi de acasă. 

Îmi era uşor să plec, aţi dezvăluit anumite lucruri. Dar când m-a rugat să rămân, mai ales că urma o schimbare, să vină Mandorlini, cu care am mai lucrat, nu era corect să plec la greu. 

„Să denigrezi un om care a băgat zeci de milioane de euro este uşor”

Şi e greu să îl refuzi pe Varga, care a făcut atâtea pentru CFR Cluj. Mulţi vorbesc, situaţia este delicată în acest moment, dar să denigrezi un om care a băgat zeci de milioane de euro… este uşor să denigrezi.

Sub acest aspect, aveam datoria morală să nu plec. Acum e mai greu ca niciodată. Este cel mai greu moment, de departe. S-au perpetuat nişte lucruri. Noi am diminuat pierderile foarte mult.

Avem jucători foarte interesanţi pe piaţa transferurilor, dar nu s-au făcut transferuri. Nu poţi să spui că Otto Hindrich nu e un portar bun, să spui că Simao, Sheriff, Sinyan nu sunt jucători foarte buni.

„Trebuie să se întâmple ceva, nu se mai poate continua aşa”

La fel Emerllahu, Muhar, Louis Munteanu, Camara, Korenica… o să-l vedeţi pe Biliboc. Cu două luni înainte să vină la noi a făcut antrenamente cu echipa mare a lui Juventus şi a lipsit foarte puţin să plece în SUA cu ei.

Nu poţi să spui că nu avem jucători valoroşi. Sunt ani şi ani. Am uitat de Matei Ilie. Trebuie să se întâmple ceva, nu se mai poate continua aşa. Dar care este vina noastră că s-au accidentat? Că şi-a rupt piciorul Camara sau Muhar?

