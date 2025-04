Cristi Balaj a dezvăluit cum a ratat CFR Cluj transferul lui Cisotti. „Când ne-am decis, nu am vrut să intrăm în licitație cu FCSB”

Înainte de a se transfera la FCSB, Juri Cisotti a fost pe lista lui CFR Cluj. Numai că, Cristi Balaj a dezvăluit că interesul ardelenilor a pierit atunci când au văzut că Gigi Becali a anunțat public că și-l dorește pe mijlocașul italian.

Juri Cisotti, dorit și de CFR Cluj

Juri Cisotti a fost eroul meciului . Cele două goluri marcate de italian, în minutele 40 și 63, au dus echipa roș-albastră la 5 puncte față de elevii lui Dan Petrescu, cu 5 etape rămase până la finalul campionatului.

A două zi după partida disputată pe Arena Națională, Cristi Balaj a afirmat că mijlocașul care va împlini 32 de ani luna viitoare a fost și pe lista lui CFR. Chiar .

Motivul pentru care gruparea din Gruia nu a avansat cu negocierile pentru a-l securiza pe Cisotti a fost evitarea unei licitații cu FCSB. Președintele ardelenilor a precizat că atunci când patronul de la FCSB a declarat public că și-l dorește pe fotbalist, clujenii au făcut un pas în spate.

„Cisotti și Ngezana m-au impresionat. Și noi am vrut să-l luăm pe Cisotti. Nu l-am mai luat, l-au luat cei de la FCSB. Nu am avansat discuția. Noi, la nivel managerial, cei patru care alegem și ne uităm după jucători, am decis să facem demersuri pentru a-l lua pe Cisotti la CFR Cluj.

În momentul în care FCSB-ul a intervenit, și nu știam de intenția lor, nu am făcut licitația. Nu, nu s-a ajuns la bani și nici nu am vrut să intrăm într-o eventuală licitație, dar noi deja decisesem să-l aducem la CFR Cluj.

Cu mult înainte să înceapă FCSB discuția cu el s-a întâmplat. Omul era sub contract și nu puteam să discutăm cu el. Plus că nu era perioadă de transfer în care am decis, după care a apărut FCSB, și-a arătat interesul, a apărut public, și nu am mai continuat.

Are experiență. La vârsta lui încă are o capacitate de efort incredibilă. Este un jucător bun. Și noi ni l-am dorit, l-am ales. Nu știu în ce măsură reprezintă un business de transfer, având vârsta pe care o are, dar este un jucător care a făcut diferența în multe partide. Bravo lor că l-au luat”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a ochit Gigi Becali pe italian: „Auzeam mereu la televizor Cisotti, Cisotti, Cisotti”

Cel care i l-a propus pe Cisotti lui Gigi Becali a fost Mihai Stoica. De atunci, omul de afaceri a început să-l urmărească mai atent pe fotbalistul care juca la Oțelul Galați.

Ce l-a făcut pe patronul de la FCSB să-l cumpere a fost modul frecvent în care comentatorii îi pronunțau numele italianului în timpul jocului.

„Cisotti mi-a plăcut dintotdeauna. Mi-a plăcut pentru că mereu când mă uitam la meciuri auzeam Cisotti, Cisotti, Cisotti. Auzeam numai numele lui. Înseamnă că dacă mingea e mereu la el, Cisotti știe să se demarce. Înseamnă că aleargă mereu, pentru că altfel nu are cum să fie mingea la el. Asta mi-a plăcut. Auzeam mereu la televizor Cisotti, Cisotti, Cisotti”, a spus Becali.

În 16 meciuri disputate pentru FCSB în SuperLiga și Europa League, Cisotti a marcat 4 goluri și a oferit două pase decisive.

800.000 de euro este cota italianului, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt