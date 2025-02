Cristi Balaj a dezvăluit secretul pozei șefilor de la CFR Cluj la meciul FCSB – PAOK Salonic. Ce legătură are Bîrligea

, care a atras imediat atenția pe rețelele de socializare. Fostul arbitru român a vorbit pe larg despre această întâmplare la FANATIK SUPERLIGA.

, iar roș-albaștrii au fost susținuți în drumul spre calificare inclusiv de rivalii din campionat.

Cei aflați în conducerea clubului CFR Cluj s-au întâlnit în oraș pentru a viziona meciul dintre FCSB și PAOK. Președintele ardelenilor a recunoscut că acesta a fost, de fapt, motivul adunării și al fotografierii.

În plus, Cristi Balaj recunoaște că a urmărit disputa de la București și pentru a-l monitoriza pe Daniel Bîrligea. Atacantul roș-albaștrilor are o clauză în contract care prevede ca CFR-ul să încaseze o anumită sumă de bani pentru fiecare gol reușit de-al său, dar și pentru fiecare pasă decisivă adjudecată în competițiile europene.

“De fiecare dată spuneam că țin cu FCSB în cupele europene. Și Dan Petrescu a felicitat FCSB-ul și noi am spus că ținem cu orice echipă din România care joacă în cupele europene.

De aceste puncte, pe care le obține FCSB-ul în acest sezon, vor beneficia echipele românești care vor juca în competițiile UEFA în sezonul următor.

(n.r. – Cui i-a venit ideea să vă pozați așa?) A venit așa întâmplătoare, habar nu am, noi discutam între noi și speram să dea gol Bîrligea, din nou spun acest lucru, gol sau pasă de gol.

(n.r. – Aveți clauză dacă dă gol Bîrligea în cupele europene?) Da, gol sau assist, am mai spus-o. Sunt date contractuale și nu-i corect ca să spun (n.r. – cât ar lua CFR-ul).

Deja era 1-0 când am trimis poza (n.r. – pe Facebook). Eu am dat masa. Așa s-a nimerit, a fost rândul meu. Plus că au fost unele comentarii răutăcioase.

Ne întreba unul: ‘domne, până acum ați fost unguri?’ Păi nu, înainte de toate suntem români, indiferent de echipa care joacă”, a recunoscut Balaj, în direct prin video call la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a făcut lumină și în cazul relației sale cu Dan Petrescu: “Acum vorbim!”

Oficialul clujenilor se află în relații bune cu Dan Petrescu. Nu s-a ferit să confirme că tensiunile dintre cei doi sunt, oficial, de domeniul trecutului.

(n.r. – Te-ai împăcat cu Dan Petrescu?) Da, acum vorbim. Vorbeam și înainte, doar că instituțional. Acum vorbim și de concedii! (n.r. – râde) I-am luat apărarea întotdeauna!”, a adăugat Cristi Balaj.