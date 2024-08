Cristi Balaj a oferit detalii neștiute de la eliminarea lui Dan Petrescu din – Unirea Slobozia, scor 3-0. Președintele grupării din Gruia a recunoscut că tehnicianul ardelenilor depășește anumite limite în timpul unui meci.

Cristi Balaj a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între Petrescu și arbitru la eliminarea antrenorului de la CFR Cluj: “Uneori depășește anumite limite”

, scor 3-0. Tehnicianul grupării din Gruia a văzut al doilea cartonaș galben și a fost trimis în tribune de Radu Petrescu după ce a reacționat la golul lui Florin Purice, anulat în cele din urmă de „central”.

Cristi Balaj a dat toate detaliile despre eliminarea lui Dan Petrescu la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„Am discutat cu el acest subiect, este important că a conștientizat că uneori depășește anumite limite și obligă arbitri să ia măsuri. A acceptat faptul că în alte partide trebuia să fie eliminat, a recunoscut acest lucru.

Mă refer și la partida în care s-au văzut imagini în mass-media cum a protestat. Sunt convins că dacă arbitrul l-ar fi eliminat dacă îl auzea. Nu știu în ce măsură are vreo vină arbitrul, pentru că el nu poate să fie prezent unde sunt camerele de filmat, el are traseul lui spre vestiare la pauză.

Sunt convins că dacă l-ar fi auzit îl elimina pe Dan Petrescu. Dacă accepți uneori că trebuia să fi eliminat, trebuie să accepți și situația în care ai primit al doilea avertisment nejustificat. Apare și în imagini, el a primit avertisment pentru că a protestat în fața arbitrului de rezervă pentru un fault”, a spus Cristi Balaj.

Ce i-a spus Dan Petrescu arbitrului de rezervă: „S-a făcut dreptate”

„Am urmărit faultul, am cerut reluările și consider că trebuia să intervină. Dacă a fost o fază interpretabilă pentru arbitri, trebuie să ia în considerare că un antrenor are trăirile lui. Primul cartonaș galben a fost acordat corect, pentru că am văzut ce gesturi avea.

După ce a fost avertizat, când golul a fost anulat pe motiv de offside nu au ajuns să treacă și la urmărirea fazei, dacă a fost sau nu fault premergător golului. S-a analizat doar offside-ul și a fost suficient pentru anularea golului.

Am înțeles că Dan Petrescu s-a dus la el și i-a spus că s-a făcut dreptate, pentru că a fost offside. Dacă arbitrul de rezervă are această sensibilitate, nu acceptă asemenea trăiri și a considerat că trebuie să fie eliminat înseamnă că nu are ce să caute la fotbal, este mult sub nivelul de înțelegere al unor asemenea manifestări”, a mai spus președintele ardelenilor.

Cristi Balaj: „Am discutat cu al patrulea oficial, l-am întrebat ce s-a scris în raport”

„Am discutat cu al patrulea oficial, l-am întrebat ce s-a scris în raport, care a fost motivul pentru care a fost eliminat pentru că am vrut să aud și opinia dânsului. A început discuția spunând în felul următor: «Nu au fost injurii, nu au fost cuvinte care să necesite o sancțiune drastică, dar pentru protest i-a fost acordat primul și al doilea galben».

La pauză am luat informații de la oamenii care erau în acea zonă, vorbesc de cei responsabili de ordine și cei de pe bancă. Toți au spus la unison același lucru, ori ești prea sensibil, ori ți s-a adus la cunoștință să pui la punct acest antrenor, iar acest lucru ar fi periculos.

Dacă intrăm cu idei preconcepute față de un jucător sau un antrenor ajungem la situații nedorite de Comisia Arbitrilor și cluburi. O să văd în ce măsură Cătălin Buși are aceeași atitudine față de alți antrenori în meciurile pe care oficiază”, a declarat oficialul din Gruia.

