Cristi Balaj a făcut calculele la campionat ale CFR-ului: „Asta trebuie să facem ca să jucăm cu titlul pe masă în ultima etapă!”

Matematic, ardelenii încă pot realiza eventul, însă în campionat situația lor nu este una tocmai bună. După ce , clujenii au fost lăsați la 5 puncte în urmă, însă Cristi Balaj este optimist înainte de returul din play-off.

Cristi Balaj a făcut toate calculele pentru ca CFR să joace cu titlul pe masă: „Campionatul se joacă!”

Cristi Balaj este încrezător că CFR Cluj va putea recupera punctele care o despart de liderul FCSB până la meciul direct, iar partida de la Cluj va fi cu titlul pe masă.

Printr-o convorbire telefonică cu Cristi Coste și invitații săi, în direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele „feroviarilor” a făcut toate calculele pentru ca CFR Cluj să poată reuși eventul la finalul sezonului:

„Având în vedere că în ultima etapă vom juca cu FCSB la Cluj, din punctul nostru de vedere ar trebui să recuperăm 3 puncte pentru a se juca cu titlul pe masă. Campionatul se joacă. În 4 etape trebuie să recuperăm 3 puncte.

Nu depunem armele, ar fi o veste tristă pentru orice iubitor al fotbalului să afle că CFR Cluj nu mai e interesată de campionat. Suntem la mâna adversarului, din păcate.

Am avut două săptămâni și vor fi trei imediat în care vom juca trei meciuri într-o săptămână. Va fi greu, dar ne-am dorit să ajungem aici, ar fi culmea să ne plângem. Noi nu ne mulțumim cu puțin, am rămas datori față de fani. Chiar dacă am jucat bine cu ”U” Cluj și cu FCSB, am pierdut. Am rămas datori din acest punct de vedere”, a spus Cristi Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Lupta la titlu nu se dă doar între două echipe

Deși președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a anticipat un meci cu titlul pe masă între CFR Cluj și FCSB, în Gruia, în ultima etapă de campionat, valoarea Universitatății Craiova nu trebuie omisă.

Oltenii arată excepțional din momentul în care Mirel Rădoi a preluat echipa, iar Mitriță și Baiaram sunt doi fotbaliști care pot face diferența în orice moment, contra oricărei adversare din SuperLiga României.

Următoarele trei etape din play-off vor fi decisive în ceea ce privește modul în care titlul de campioană va fi desemnat, mai ales în condițiile în care în etapa a 8-a CFR Cluj va întâlni Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”.