Cristi Balaj a lămurit „problema Tachtsidis” și relația cu Dan Petrescu. „E cel mai bun mijlocaș din țară. Echipa am construit-o în jurul lui”

. Reușita formației din Gruia a venit în minutul 81, . Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Dan Petrescu, Panagiotis Tachtsidis, a intrat pe teren în a doua parte a jocului, iar Cristi Balaj a lămurit situația.

Cristi Balaj, detalii despre situația lui Panagiotis Tachtsidis

Cristi Balaj a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre meciul cu Rapid din etapa cu numărul 17. Președintele celor de la CFR Cluj i-a mărturisit moderatorului Horia Ivanovici că nu se pune problema ca Dan Petrescu să părăsească echipa în acest moment, conducerea fiind mulțumită de rezultatele din ultima perioadă.

Totodată, oficialul clujenilor a făcut „lumină” în cazul lui Panagiotis Tachtsidis, care a intrat pe teren abia în minutul 76. Cristi Balaj susține că jucătorul a trecut printr-o accidentare, iar Dan Petrescu nu a putut să se bazeze pe fotbalistul elen încă din primul minut.

„(n.r se pune problema să plece antrenorul în această iarnă?) Dan Petrescu este antrenorul echipei, are sprijin total, suntem mulțumiți că am urcat în clasament, acest lucru este foarte important. Îmi pare rău că nu am obținut o victorie, dar suntem la 2 puncte distanță de primul loc, care este un punct în momentul în care se va face înjumătățirea. Dacă astăzi s-ar face împărțirea, ar fi doar un punct distanță față de lider.

(n.r nu înteleg de ce Tachtsidis nu este titular) A fost accidentat! Nu este jucător în momentul de față în România care să aibă viziunea și calitatea pe care o are el. E ceva ce s-a stabilit, iar multe persoane din fotbal certifică acest lucru”, a spus Cristi Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„A fost clar că vom face echipa în jurul lui Tachtsidis”

Președintele clujenilor a continuat dialogul cu Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA și a oferit detalii despre accidentarea jucătorului elen, iar la scurt timp Cristi Balaj a dezvăluit că transferurile din cadrul echipei au fost făcute în jurul lui Tachtsidis.

„A fost accidentat! Umbla greu și în papuci de casă. A avut în talpă, la sistemul ligamentelor, oaselor, a avut o problemă medicală și l-am recuperat foarte greu. A făcut foarte puține antrenamente, două am impresia. Din acest punct de vedere, Dan Petrescu nu a putut să se folosească în totalitate de el.

Este un jucător excelent, excepțional. Are și pase, și viziune. Noi, cei care ne ocupăm de transferuri, din momentul în care l-am adus pe Tachtsidis, era clar că vom face echipa în jurul unui lui, pentru că nu mai este un jucător asemeni lui”, a completat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Panagiotis Tachtsidis se află la CFR Cluj din vara anului 2023, iar din acel moment a fost unul dintre cei mai valoroși jucători din campionatul intern. Mijlocașul clujenilor are nu mai puțin de 25 de selecții în prima reprezentativă a Greciei, în care a marcat și un gol.

Cristi Balaj, prima reacție după CFR Cluj - Rapid 1-1