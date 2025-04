Cristi Balaj „a luat foc” în direct după penalty-ul acordat FCSB în meciul cu U Cluj: „Dacă e fault la Bîrligea, automat e și la faza Chiricheș cu Louis Munteanu! Dacă ăla a fost soft, atunci ăsta e inexistent”

FCSB a câștigat în fața lui U Cluj, scor 1-0, în a 3-a etapă din play-off. . Cristi Balaj a vorbit despre lovitura de la 11 metri, despre care spune că nu ar fi trebuit să fie acordată.

Cristi Balaj, dur după penalty-ul primit de FCSB cu U Cluj

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a transmis că FCSB nu trebuia să primească penalty cu U Cluj, pentru că în meciul cu echipa sa, CFR, roș-albaștrii au fost .

Președintele ardelenilor e de părere că faultul asupra lui Louis Munteanu a fost unul evident, iar circumstanțele erau mai convingătoare față de lovitura de pedeapsă primită de FCSB, în urma contactului din careu Simion – Bîrligea, din meciul cu U Cluj.

„Trebuie să înțelegem că inclusiv cei de la UEFA sau FIFA judecă diferit situațiile asemănătoare atunci când vorbim de acordarea unei lovituri de pedeapsă sau anularea unui gol. Inclusiv la jucarea mingii cu mâna, pentru a da lovitură de pedeapsă, intenția apărătorului trebuie să fie clară, pe când, de exemplu, dacă un atacant înscrie un gol după ce mingea i-a atins mâna și rămâne în posesie și imediat trimite mingea în poartă, se anulează golul indiferent că e intenție sau nu.

Deci nu ați găsit cum să spun, nu știu dacă e cea mai inspirat exemplu legat de faza de la Ploiești. Comparăm, dacă vreți să discutăm, dacă este penalty la Bîrligea și VAR-ul stabilind că a făcut bine că a intervenit doar pentru că au existat anumite considerente sau circumstanțe, cum s-a exprimat Marius Avram, atunci ar trebui să intervină și la faza Chiricheș cu Louis Munteanu. Eu am cumpărat cele două situații.

„E vorba de același regulament! VAR-ul nu intervine decât dacă este o greșeală majoră clară”

Deci dacă este penalty într-o parte, atunci este și în cealaltă. Nu putem să judecăm diferit două situații în care avem circumstanțe, pentru că s-a stabilit că VAR-ul intervine doar atunci când este clar. Și în ambele situații, arbitrul din teren. a considerat că jocul continua și într-una VAR-ul a intervenit, în cealaltă nu.

Faza cu Louis Munteanu nu a fost verificată la VAR. Dacă m-am referit la Marius Avram după ce a analizat faza la televizor, într-o parte a spus, ‘Dom’le, sunt circumstanțe, dar nu e clar și VAR-ul a procedat corect, că nu a intervenit’, iar în cealaltă parte a spus, ‘Sunt circumstanțe și, până la urmă, e o decizie corectă, penalty’. Păi, e vorba de același regulament, ca să nu spunem de aceeași echipă.

Eu asta am subliniat! Dacă este penalty la faza cu Bîrligea, automat trebuia să fie penalty și la faza cu Louis Munteanu. La Louis Munteanu s-a stabilit că nu e, chiar dacă modificarea poziției capului, adică brațul lui Chiricheș împinge capul lui Louis Munteanu mult mai tare decât ce s-a întâmplat la faza Simion cu Bîrligea.

Cei de la Comisia Centrală, Kyros Vasarass în speță, a afirmat și ne-a tot repetat în analizele pe care le-a făcut că VAR-ul intervine doar dacă este ceva foarte clar. Dacă arbitrul este bine plasat, la o distanță corectă față de faza de joc, și consideră în timp real că este un soft contact, cum le place unora să spună, indiferent la ce nivel este acel contact, la față, la corp, la picior, oriunde ar fi, nu se intervine. VAR-ul nu intervine decât dacă este o greșeală majoră clară, evidentă. Nu vorbim de situații în care ne exprimăm și folosim acei termeni, circumstanțe.

„Penalty-ul la Bîrligea a fost inexistent”

Dacă au fost penalty la Bîrligea, trebuia să fie penalty și la Louis Munteanu, asta am subliniat. Dacă am acceptat și atunci mi s-a explicat că e mult prea puțin acea împingere și le spuneam, domnule, dar Louis Munteanu juca mingea cu capul, venea mingea spre capul lui și i-a dat capul, i l-a împins. Au spus ‘Domnule, nu a fost lovire’. Bine, nu e, dar e neglijență! Au spus că e soft, dar dacă ăla e soft, atunci cel de acum ar trebuie să fie inexistent.

Dacă a fost penalty la Bîrligea, trebuia să fie penalty și la Louis Munteanu! Mă deranjează că cei care ne-au explicat încercau să ne convingă că a fost soft penalty la Louis Munteanu. Dacă la Louis Munteanu e soft penalty, aici ar trebui să fie inexistent!

Lumea o să spună, sau cei de la FCSB o să spună ‘De ce te bagi? De ce te privesc deciziile legate de FCSB?’ Eu nu aduceam în discuție dacă nu ar fi existat faza Chiricheș – Louis Munteanu. Nu o spun pentru că suntem în luptă directă cu FCSB la titlu, suntem în luptă și cu alte echipe. Problema mea a fost legată de ceea ce s-a discutat ulterior acelei faze. Am stat cuminte în banca mea, chiar dacă aveam argumentele mele, și am așteptat o situație asemănătoare, care a venit. S-a nimerit să fie exact la FCSB, și atunci am spus ‘Dacă aici e penalty, acolo de ce n-a fost?’”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.