Cristi Balaj a numit principalul vinovat în scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1: “A dormit tot meciul!”. Ce trebuia să facă brigada de arbitri

Gabriel-Alexandru Ioniță
04.05.2026 | 10:36
Cristi Balaj (54 de ani) a dat un verdict fără echivoc după scandalul de arbitraj generat de finalul meciului Universitatea Craiova – Dinamo 2-1, disputat duminică seară în cadrul etapei cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. Este vorba bineînțeles despre faza golului victoriei oltenilor, marcat de Steven Nsimba pe final de joc după ce cu puțin timp înainte atacantul a jucat mingea aflându-se în poziție mai mult decât evidentă de offside.

Cristi Balaj a explicat de ce asistentul Adrian Vornicu este principalul vinovat pentru ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

În viziunea fostului arbitru FIFA, principalul vinovat pentru cele întâmplate este Adrian Vornicu, asistentul de pe partea respectivă, cel care practic a încălcat protocolul VAR pentru că nu a semnalizat offside pe loc, deși poziția în acest sens a fost clară și, în plus, în acel moment faza de atac a echipei din Bănie nu devenise încă una periculoasă.

De asemenea, în acest sens fostul președinte de la CFR Cluj a amintit și de un alt episod relevant petrecut duminică seară pe stadionul „Ion Oblemenco”, în finalul primei reprize, când același Vornicu a procedat la fel la o fază similară, chiar și mai evidentă de fapt, de data aceasta la un atac al „câinilor”. Doar că nu s-a ajuns în cele din urmă să se marcheze din acea fază.

„Principalul vinovat la această fază este arbitrul asistent, Vornicu. Nu ascund faptul că am reacționat, și se întâmplă rar, la finalul primei reprize, când același arbitru asistent a dormit, să spun așa, în minutele de prelungire, când Dinamo a avut un șut din afara suprafeței spre poartă, și un atacant al lui Dinamo a primit mingea fiind într-o poziție de offside, zic eu, de 6-7 metri. Adică a fost ceva evident. Și arbitrul asistent l-a lăsat să preia mingea, să șuteze la poartă.

A șutat, a lovit mingea bara. Din bară, a revenit mingea înspre portar și spre un alt jucător, care se afla și el în poziție de offside în momentul celui de-al doilea șut. S-a dus cu talpa spre portar. Adică putea să apară și o accidentare acolo. Recomandările sunt, când există un offside evident, precum acesta, ridici fanionul imediat. Nu mai lași jocul să continue. Se pot accidenta jucătorii. Este total nepermis și acel moment mi-a ridicat mari semne de întrebare legate de calitatea arbitrului asistent în acest meci. A fost un semnal”, a spus Cristi Balaj în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Cum ar fi trebuit să procedeze Adrian Vornicu la faza respectivă

În continuare, Cristi Balaj a subliniat că arbitrul asistent ar fi trebuit să ridice fanionul imediat când faza și-a pierdut din periculozitate. Astfel, în mod evident, nu s-ar mai fi ajuns ulterior la marcarea golului. De asemenea, a explicat cum ar fi fost normal ca această situație să fie gestionată, etapizat, de către întreaga brigadă de arbitri: „S-a înscris gol după ce mingea a rămas în joc după acea poziție de offside care trebuia să fie sancționată. Doar cei de la Craiova au fost în posesia mingii, au înscris la scurt timp după acea poziție de offside. Obligatoriu el trebuia să ridice fanionul când mingea s-a dus înapoi.

„Arbitrul asistent, o dată să ridice fanionul cu o oarecare întârziere. Dar, dacă nu a ridicat pentru că a avut dubii să spunem… Nu poate să vină să spună că el a văzut clar că nu este offside. Nu poate să ne zică așa ceva, că luăm televizorul și ne dăm în cap cu el. Nu mai are rost să discutăm de nimic. Trebuia, atâta timp cât i s-a părut o fază la limită să zicem, obligatoriu să le solicite celor din camera VAR să revadă.

(n.r. Dacă cei din camera VAR aveau posibilitatea să se autosesizeze în această situație) Obligatoriu trebuia să se întâmple așa ceva. Cei din camera VAR verificau situația. Nici nu aveau nevoie de linii. Se uitau la imagini și puteau să transmită că a fost offside. Și după aceea să tragă liniile și să ni le prezinte după 5-10 minute. Trebuia să analizeze faza (n.r. arbitrii din camera VAR).

Kovacs, când a împărțit acele cartonașe galbene (n.r. pentru cei din staff-ul lui Dinamo), trebuia să le solicite celor din camera VAR să verifice, pentru că ei cereau offside. Era jocul oprit, întârzia cu un minut sau două, asta era. Sunt convins că la o reluare, mergeau puțin înapoi, din prima și-ar fi dat seama. Nu aveau nevoie de reluări suplimentare”. 

Cristi Balaj a dat verdictul după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova - Dinamo 2-1

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
