Cristi Balaj a răspuns la atacul lui Mihai Stoica: „Îmi face mie programul MM? Două cepe valorează pentru noi”

Mihai Stoica nu a uitat de Cristi Balaj, după și l-a atacat pe președintele celor de la CFR Cluj. Oficialul ardelenilor nu a așteptat mult timp pentru a-i da o replică tăioasă oficialului de la FCSB.

Continuă războiul de la distanță dintre Mihai Stoica și Cristi Balaj

Mihai Stoica continuă să arunce săgeți către Cristi Balaj, războiul dintre cei doi fiind unul de actualitate în acest play-off. Oficialul celor de la FCSB , imediat după victoria din derby-ul cu Dinamo.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a taxat acuzațiile fostului arbitru român de după meciul FCSB – CFR Cluj 3-2, când .

După ironiile lui Meme Stoica, Cristi Balaj a venit cu o replică pe măsură pentru oficialul formației patronate de Gigi Becali. În același timp, el a transmis că principala prioritate a conducătorilor de club ar trebui să fie strict fotbalul.

„Dacă știam că îi e dor de mine, veneam (n.r. la meci). Așa mi-a dat Dumnezeu, să am ouă! Îmi face mie programul Meme Stoica? N-avem de ce să ne ocupăm, decât de persoane neînsemnate?

Două cepe valorează, pentru noi, Meme Stoica. Hai să ne ocupăm de fotbal și arbitraje corecte”, a declarat Cristi Balaj, potrivit .

Ce spunea Cristi Balaj, după FCSB – CFR Cluj 3-2

„Adversarul nu a trecut jumătatea terenului decât de 2 ori. A venit acel gol exact ca în partida cu U Cluj. Lyon-ul nu a dominat FCSB-ul cum am făcut-o noi. La ei nu se mai pune problema de oboseală, nu mai joacă din 3 în 3 zile.

În ultimele minute nu s-a mai jucat fotbal. Și-au apărat interesul și au câștigat, bravo lor. Înainte se plângeau toți că CFR Cluj joacă urât, câștigă urât.

Bravo lor, câștigă campionatul. Dacă așa arată o campioană… atunci să le ajute Dumnezeu. Au avut primul corner în minutul 55. Am fost mult mai buni decât ei în prima repriză. Am văzut la TV că aveau ei 60% posesie… Am avut impresia că s-au inversat liniile…

Fotbalul în acest an ne-a pedepsit. Un lucru este cert, CFR Cluj a demonstrat că joacă fotbal. E greu să scoți punct sau puncte într-un meci în care iei 3 goluri, indiferent că joci cu Gloria Buzău.

Să arăți 6 minute în condițiile în care s-a jucat a doua repriză… În anumite momente a fost o ofensă la adresa fotbalului. Și-au urmărit interesele, golurile au fost regulamentare, nu am ce reproșa arbitrajului. A fost un gol diferență pe tabelă, dar ca joc a fost altceva”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.