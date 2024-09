Cristi Balaj a recunoscut că situația financiară de la CFR Cluj a fost cruntă: ”Au salvat clubul”

Ardelenii, care au ratat calificarea în grupa de Conference League, au încasat peste 10 milioane de euro după ce s-au despărțit de Philip Otele, Răzvan Sava, Daniel Bîrligea, Karlo Muhar, Arlind Ajeti și Cătălin Căbuz.

Cristi Balaj, detalii despre situația financiară de la CFR Cluj

Și clujenii ar putea să nu se oprească aici cu cedările de jucători. Patronul Neluțu Varga a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că și ar putea să plece din Gruia.

ADVERTISEMENT

Președintele clubului CFR Cluj, Cristi Balaj, a vorbit despre situația financiară precară în care s-a aflat clubul, dar în același timp a precizat că multe cluburi din România și-ar dori să vândă jucători pe banii pe care o fac ei.

”Campionatul este lung, noi am avut jocuri din 3 în 3 zile, pentru că am avut și meciuri în cupele europene, nu întâmplător echipele europene au avut probleme. Ne-a fost dificil, au fost foarte multe schimbări.

ADVERTISEMENT

Am fost obligați să facem transferuri, pentru a însănătoși situația financiară. Vă dați seama ce am găsit când am venit la CFR Cluj. Nu contează cifrele, ideea e că se muncește. Sunt multe echipe care ar vrea să vândă așa cum face CFR Cluj.

Unii jucători au salvat clubul, pentru că finanțatorul ar fi băgat și mai adânc mâna în buzunar. Asta se datorează antrenorilor care au fost și colegilor mei, care au știut să îi aleagă. Avem și acum un lot bun, probabil în iarnă vom mai aduce jucători, vom finisa lotul”, a declarat Balaj, la .

ADVERTISEMENT

Korenica ar fi vrut să joace după ce și-a înmormântat tatăl

Referitor la partida din deplasare cu FC Hermannstadt, din etapa a 10-a a SuperLigii, programată sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 18:30, oficialul CFR-ului a mărturisit că Dan Petrescu nu-l va avea la dispoziție pe kosovarul Meriton Korenica.

”A apărut și situația lui Korenica, care și-a pierdut tatăl. A decedat la doar 58 de ani. A făcut un AVC și, din păcate, nu mai este printre noi. Azi (n.r. – sâmbătă) are înmormântarea. El și-ar fi dorit să încerce să ajungă azi în țară și să joace, după înmormântare. Oricât e mult ai iubi fotbalul, ești dărâmat în asemenea momente”, a spus Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Pe lângă Korenica, Dan Petrescu a anunțat că pentru întâlnirea de la Sibiu și i-a transmis lui Louis Munteanu că poate sărbători cum își dorește atâta timp cât marchează.