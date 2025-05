Cristi Balaj a refuzat să arbitreze o finală de Cupa României: „Nu era corect!”. Ce spune de delegarea lui Andrei Chivulete la partida CFR Cluj – Hermannstadt

Cristi Balaj, fost arbitru și actual președinte al CFR Cluj, a dezvăluit faptul că a refuzat o finală de Cupa României, în vremea când încă era în activitate, deoarece nu i se părea corect ca alți arbitri FIFA să nu fie delegați pentru un astfel de eveniment, după ce el condusese deja 4 finale de la centru.

Cristi Balaj a refuzat să arbitreze o finală de Cupa României. Ce a spus despre brigada delegată la CFR Cluj – FC Hermannstadt

CFR Cluj și-a pierdut ultima speranță la campionat după ce a remizat pe „Ion Oblemenco" cu Universitatea Craiova.

În contextul apropierii acestui meci, Cristi Balaj a intrat prin legătură telefonică, în direct la FANATIK SUPERLIGA, și a povestit despre momentul în care a refuzat să arbitreze o finală de Cupa României și totodată

„Este decizia celor de la Comisia Centrală. Până la urmă, finala Cupei României este sărbătoarea fotbalului românesc. Fiecare dintre arbitri care sunt pe lista FIFA trebuie să aibă această șansă o dată în viață. Am spus acest lucru când eram arbitru și aveam deja 4 finale de Cupa României și am refuzat-o pe a 5-a, că nu este corect ca eu să am 5 finale, iar alți colegi de pe lista FIFA să nu aibă niciuna.

Fiecare arbitru de pe lista FIFA trebuie să aibă ocazia ca măcar o dată să arbitreze o finală de Cupa României. Sunt convins că această brigadă va face tot ce depinde de ea să nu aibă greșeli majore, iar noi vom transmite jucătorilor să se ocupe de fotbal. Atunci ajuți un arbitru, când nu pui presiune și creezi condiții pentru ca el să ia deciziile corecte”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK a aflat imediat care a fost finala refuzată de Cristi Balaj: „S-a rezolvat! Ai văzut ce repede ne mișcăm?”

După o scurtă analiză, FANATIK a aflat care a fost finala refuzată de Cristi Balaj și cine a arbitrat în locul său. Este vorba de finala Cupei României din 2015, dintre ”U” Cluj și FCSB, câștigată de „roș-albaștrii” cu 3-0. Acest meci a avut loc în anul în care FCSB reușea eventul cu Costel Gâlcă pe banca tehnică:

„Hai să vedem ce finale, că nu te lăsăm așa: FCSB – Astra: Ovidiu Hațegan, ”U” Cluj – FCSB: Alexandru Tudor, Dinamo – FCSB: Ovidiu Hațegan. Deci pe Tudor l-ai lăsat în locul tău, s-a rezolvat și asta, vezi cum ne miscăm la FANATIK?”, a spus Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

