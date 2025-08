Cristi Balaj a sărbătorit până dimineața calificarea CFR-ului. „M-am dat puțin peste cap și am lăsat mașina în parcare”. De ce l-a chemat Petrescu la 10 la birou

După tragerile la sorți pentru turul doi, CFR Cluj s-a ales cu cel mai dificil adversar dintre toate echipele românești. Cu toate acestea, „feroviarii” au știut să sufere și s-au calificat în prelungirile partidei. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a dezvăluit cum a sărbătorit reușita de joi seară, alături de Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj și Dan Petrescu au sărbătorit până dimineață după calificarea cu Lugano

Ardelenii nu au primit niciun gol în 210 minute împotriva elvețienilor și s-au calificat mai departe printr-un gol marcat în prelungiri.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, președintele clujenilor, a vorbit despre victoria de joi seară și a dezvăluit cum

ADVERTISEMENT

„Aș sublinia faptul că jucătorii sunt eroi. Am știut să suferim. Trebuie să recunoaștem că cei de la Lugano au dominat partida, au demonstrat că au calitate. A fost important modul în care Dan Petrescu și stafful său au pregătit partida. Când tratezi meciul cu seriozitate, ai șanse mari să obții un rezultat pozitiv.

Tot aud că CFR Cluj nu are suporteri. Suporterul CFR-ist este diferit față de suporterul altor echipe. Dacă a doua zi merge la muncă, preferă să stea în fața televizorului, asta nu înseamnă că suporterii nu sunt alături de noi. Aseară, prin importanța meciului, foarte mulți au fost și pe stadion și le mulțumim că au împins echipa de la spate.

ADVERTISEMENT

Trebuie apreciat în mod special Dan Petrescu. Cu toate că nu a avut multe opțiuni, schimbările au fost excelente. După meci am stat împreună cu el și am băut câteva pahare. Mi-a rămas mașina la stadion. Se simte mult mai bine în ultima vreme. Ne trimite în stânga, în dreapta… ne verifică. Mi-a zis la 10 să fim la birou… bine, mă. La 10 am fost la birou. M-am îmbătat și a doua zi m-a trimis la birou. Am băut cu el, dar el nu bea. Doar eu am băut”, a dezvăluit Cristi Balaj, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Care este următorul test pentru CFR Cluj?

În turul al treilea din UEFA Europa League, CFR Cluj va avea din nou cel mai puternic adversar dintre toate echipele românești. Dacă FCSB va întâlni Drita, iar Universitatea Craiova pe Spartak Trnava, două echipe cotate la aproximativ 6 milioane de euro fiecare, ardelenii vor da piept cu Braga, echipă cotată la aproape 200 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

În cazul în care CFR Cluj nu va trece de portughezi, va avea șansa să se califice în UEFA Conference League. Indiferent de rezultatul din turul trei, clujenii au meciul de play-off asigurat, fie că se va disputa în Europa League sau Conference League.