Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid a cedat în fața Oțelului, scor 0-2, în etapa 20 din SuperLiga. În ciuda înfrângerii, giuleștenii au rămas pe primul loc în clasament, însă oficialii clubului au criticat dur maniera de arbitraj a lui Cristian Moldoveanu. Ce spune Cristi Balaj despre cele întâmplate.

Ce spune Cristi Balaj despre arbitrajul din Rapid – Oțelul 0-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a mărturisit că s-a aflat pe stadion la Rapid – Oțelul 0-2. Fostul arbitru e de părere că victoria gălățenilor a fost meritată, asta în ciuda protestelor din partea oficialilor rapidiști.

ADVERTISEMENT

„Ajungem la Rapid – Oțelul 0-2. A fost un meci pe care l-am văzut și eu din tribună. Eu am văzut o singură echipă, anume pe Oțelul, cam asta a fost. Atmosfera din tribune a fost senzațională, chiar și la 2-0 pentru adversari cei din galerie au fost magistrali.

(n.r. – Au motive cei de la Rapid să se plângă de arbitraj după meciul acesta? Au cerut două sau trei penalty-uri) Toate acele faze de penalty nu sunt clare. Koljic a căzut în prima repriză, după Petrila și din nou Koljic. La situația cea mai clară, acea în care a fost o centrare, lui Koljic i-a fost atins piciorul stâng”, a declarat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, analiză după regulamentul UEFA la penalty-urile solicitate de Rapid

Fostul mare arbitru a expus faptul că , așa cum a fost în cazul lui Koljic și Zivulic. Cristi Bala e de părere că atitudinea lui Cristian Moldoveanu este cea care a iritat la meciul din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Cei de la UEFA spun ‘atunci când doi jucători sunt în alergare în fața apărătorului, dacă apare din mișcarea motrică un contact între picioarele celor doi jucători, să nu se sancționeze atât timp cât ambii jucători mișcă picioarele și contactul apare și din cauza faptului că atacantul are preț de o secundă piciorul în spate’, e normal să se miște așa. În același moment după piciorul în față ca să alerge, dacă apare un contact e considerat unul întâmplător. E greu să apară o lovitură de pedeapsă în asemenea situații.

La Petrila nu a fost, a fost mult prea puțin pentru a fi sancționată acea situație. În schimb, am văzut un arbitraj neclar, cu multe situații în care a iritat. A fost o jucare a mingii cu mâna sancționată cu întârziere, nu știu de ce a avut nevoie de ajutor celui de-al patrulea oficial când el a văzut foarte clar. A fost o lovitură de colț ratată la finalul primei reprize și a pierdut oportunitatea de a ieși de pe teren fără a fii huiduit. A fost o situație clară și arbitrul nu trebuia să facă nimic, trebuia să lase jucătorii și mergeau ei singuri”, a mai spus Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT

Cristian Moldoveanu, greșeli repetate în Rapid – Oțelul

Cristi Balaj a enumerat mai multe greșeli pe care Cristian Moldoveanu le-a făcut în Rapid – Oțelul,

„O incorectitudine lângă arbitrul asistent L1, un fault asupra lui Dobre, mingea era în teren chiar dacă Dobre părăsise terenul de joc. În loc să se dea fault acolo, imediat s-a dat o lovitură liberă corectă împotriva Rapidului, dar nu trebuia dat cartonaș galben. A venit imediat după ce Dobre fusese faultat și nefiind sancționat, a fost la câteva fracțiuni de secundă. Dobre face un atac imprudent și trebuia dat cartonaș galben, însă nu a mai fost să îi dea cartonaș galben.

A fost o lovitură liberă pentru Rapid când a șutat un atacant, un apărător a venit cu întârziere și i-a luat piciorul, i-a pus o contră în timpul șutului și jucătorul de la Rapid a avut nevoie și de îngrijiri medicale. A fost o incorectitudine care trebuia sancționată”, a adăugat Cristi Balaj.

Cristi Balaj nu ar fi acordat niciun penalty în Rapid – Oțelul

În încheiere, Cristi Balaj a transmis că nu ar fi acordat nicio lovitură de pedeapsă în Rapid – Oțelul, contactele din careu nefiind unele atât de intense pentru a se ajunge la dictarea punctului de la 11 metri.

„Toate aceste lucruri au creat o stare de iritare și, probabil, având toate acele trei situații la limită, de acolo au apărut acele declarații de la Rapid. A fost un arbitraj satisfăcător, dar un lucru este cert, victoria Oțelului este meritată și inclusiv cei de la Rapid au recunoscut oarecum. Am stat în tribună cu oameni de la Rapid și spuneau că nu există dubii în ceea ce privește câștigătoarea partidei.

(n.r. – Nu au fost greșeli care să influențeze rezultatul, ci maniera care a iritat) Da, maniera care a iritat și toate cele trei situații suspecte de a acorda lovitură de pedeapsă au fost împotriva Rapidului și, probabil, de aici declarația celor de la Rapid. (n.r. – Tu ai fi dat un penalty pentru Rapid?) Nu!”, a încheiat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.