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Partida dintre Dinamo și Petrolul, de la Slobozia, scor 0-1, a oferit scene rar întâlnite pe un teren de fotbal. În minutul 43, Gabriel Mihuleac a fost chemat la monitorul VAR pentru a analiza o posibilă lovitură de pedeapsă în favoarea ploieștenilor, însă sistemul nu a mai putut fi utilizat după ce

Cristi Balaj a comentat fazele de la Dinamo – Petrolul 0-1, cu Gabriel Mihuleac vorbind la telefon

Meciul a fost întrerupt pentru 24 de minute, timp în care „centralul” din Iași a fost surprins vorbind la un telefon mobil. Imaginile au stârnit numeroase reacții, inclusiv din partea fostului arbitru FIFA

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„Pentru a avea un punct de vedere legat de vorbitul la telefon, este nevoie de informații suplimentare. Dacă, de exemplu, discuțiile au fost purtate cu reprezentantul Ligii, delegatul de joc, și au avut ca subiect aspecte informative legate de acea întrerupere, nu este nimic greșit.

Sau poate a căzut comunicarea cu cei din camera VAR de la Mogoșoaia. Au existat meciuri internaționale întrerupte în care delegatul și arbitrul au vorbit prin telefon cu supervizorul competiției (de exemplu, România – Kosovo). Dar, ca regulă generală, arbitrul nu trebuie să folosească telefonul la meciurile pe care le arbitrează. Important este că s-a luat decizia corectă”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ce l-a contrariat pe Marius Avram

Toată nebunia a început în minutul 38, când David Irimia l-a faultat în careu pe Rodrigo Martins. În teren, Gabriel Mihuleac nu a dictat penalty și a fost nevoie de intervenția VAR. „Centralul” a vrut să meargă la monitor, dar nu a putut să revadă faza deoarece acesta a fost dărâmat de un suporter. În cele din urmă, problemele s-au rezolvat, iar Mihuleac a dictat penalty pentru Petrolul. Nlundulu a marcat singurul gol al partidei în minutul 45+12. Înainte să ia decizia, Mihuleac a fost surprins vorbind la telefon.

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„N-am înțeles de ce vorbea la un telefon mobil. Contează cine i-a dat mobilul, vreun observator de joc să-i spună să vorbească cu cei de la CCA, probabil, și a acceptat. În mod normal, n-are voie să primească niciun telefon mobil și să vorbească. Au fost niște imagini celebre cu Alexandru Tudor, acum mulți ani, când vorbea la un telefon mobil la un meci.

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A mai fost o dată pe ecranul unui cameraman, dacă îmi aduc bine aminte. S-a luat decizia corectă. Arbitrul a așteptat, primind probabil informații permanente că se repară. El a tot așteptat, repet, e decizia capitală. A revăzut după și a dat penalty. Minutele de prelungiri nici n-am stat să văd dacă sunt bine date”, a declarat Marius Avram, la