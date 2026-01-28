Cristi Balaj a vorbit deschis despre datoria de 200.000 de euro de la CFR Cluj. „Am văzut titluri pompoase”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cristi Balaj a vorbit despre datoria de 200.000 de euro de la CFR Cluj

ADVERTISEMENT

, măcinat de problemele cu care se confruntă clubul din Gruia. În urma unei discuţii cu patronul Neluţu Varga, Balaj a decis să plece de la echipă şi să renunţe, cel puţin pentru moment, la activitatea fotbalistică.

Cristi Balaj a vorbit despre datoria de 200.000 de euro de la CFR Cluj

fostul președinte al ardelenilor din perioada de glorie, în care CFR Cluj a participat de trei ori grupele Ligii Campionilor. Balaj a plecat la vremea respectivă din Gruia fără să își primească toți banii (n.r. – aproximativ 200.000de euro), dar, acum, a dezvăluit că lucrurile s-au rezolvat.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Tu cum ești cu CFR? Aveai mulți bani de luat de la ei, peste 200.000 de euro. Te-ai închis?) Da, ne-am înțeles. Am făcut anumite hârtii, documente, o parte din bani s-au luat. Ideea e că situația e rezolvată. Nu au existat niciodată vreun conflict sau amenințări. Pentru că am văzut tot felul de titluri pompoae cum că cineva ar fi amenințat.

Nu a existat așa ceva. Vorbim doar de un dialog, o relație mai mult decât civilizată. Din punctul meu de vedere situația e rezolvată. Tu vorbești de sume. Sumele s-au strâns pentru că au fost foarte vechi. Ideea e că nu au existat conflicte, amenințări.

ADVERTISEMENT

A fost o situație care s-a rezolvat cât se poate de elegant. Consider că am venit în sprijinul clubului prin înțelegerea pe care am făcut-o și pentru moment situația e rezolvată. Ceea ce e bine.

ADVERTISEMENT

Ei se țin de cuvânt. Neluțu s-a ținut de cuvânt. Am avut o înțelegere cu Iuliu Mureșan. Relația a rămas în continuare excelentă”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. În perioada petrecută în conducerea lui CFR Cluj, Cristi Balaj a cucerit un titlu de campioană în 2022 şi o Cupă a României în 2025.