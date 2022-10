”Ne-au tras-o și cu liniile!” Cristi Balaj, acuzații șoc la adresa arbitrului Cătălin Popa: “Greșești așa doar dacă ai ordin și ai spatele asigurat!”

. Președintele campioanei României a adus acuzații grave la adresa lui Cătălin Popa, după deciziile din meciul Rapid – CFR Cluj, scor 2-1. Fostul mare arbitru .

Cristi Balaj contestă golul anulat celor de la CFR Cluj: „Ne-au tras-o și cu liniile!”

CFR Cluj a avut un gol anulat de VAR în prima repriză a duelului cu Rapid. Cephas Malele a fost lansat în minutul 11 de Claudiu Petrila și a reușit să înscrie însă golul a fost anulat pe motiv de ofside. Președintele ardelenilor a contestat decizia lui Cătălin Popa la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Fiind tot pe drumuri în ultima perioadă. Am fost tot timpul aproape de echipă și la club și în deplasări. Oarecum suntem obișnuiți. O perioadă a anului în care noi nu avem timp să pregătim. Preocuparea principală este de a ne recupera. Ne-am dorit să ajungem aici, dar nu este tocmai simplu. Adversarii se bazează și pe faptul că nu avem prospețime. Și vrem să câștigăm prin orice metodă. Adversarul pe care îl vom avea joi a amânat meciul din campionat, chiar dacă nu mai au șanse să se califice.

Într-un moment bun al jocului pentru că prima parte a jocului am fost mulțumit de evoluția băieților, am dat un gol. Am primit mesaje foarte multe, de la oameni care se pricep la fotbal, imparțiali. Unii dintre ei suporteri de la FCSB, Rapid sau Dinamo și-mi spuneau că nu există distanță sau oarecum se suprapun linia albastră cu linia roșie. Linia este trasată de soft, dar linia este trasată de soft în urma unui punct sau loc ales de arbitrul din camera VAR, care decide pe unde trece linia. Și vorbim de oameni care hotărăsc pe unde trec liniile în funcție pozițiile atacantului și apărătorului.

Și punctele pe unde trec liniile sunt decise de arbitrii din camera VAR, linia este trasată paralel cu linia porții de soft. În situația în care nu există distanță între linia albastră și cea roșie. Iar ceea ce s-a petrecut ulterior ne-au făcut și cu liniile. Ne-au tras-o și cu liniile!”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj a explicat faza de la primul gol al Rapidului: „Este fault în atac!”

Oficialul campioanei României a explicat și faza de la primul al al giuleștenilor. Balaj nu este de acord sub nicio formă cu decizia lui Cătălin Popa. Mai mult decât atât, președintele CFR-ului susține că este vorba despre viciere de rezultat.

„Împotriva cursului jocului s-a acordat penalty împotriva CFR-ului la o fază în care, atenție foarte mare, Scuffet, portarul de la CFR, a ieșit pe direcția mingii și a apărătorului de la CFR Yuri. Deci, Scuffet alerga spre Yuri și spre minge. Mingea era deasupra lui Yuri care a făcut o foarfecă și Scuffet era în fața lui Yuri și duce mâna spre minge.

Din cauza faptului că atacantul de la Rapid, Luckassen, intră în Yuri din spate lateral, îl împinge pe Yuri care ulterior are o cădere necontrolată și n-a mai putut să joace și are mâna imobilizată, urmează să-i facem o radiografie. Este cel căruia i s-a pus în pericol integritatea personală. Atât de mult l-a împins atacantul pe Yuri care era în aer și era atât de ușor să-l scoată de pe traiectorie că atacantul care nu a jucat mingea, Luckassen, a apărut el în fața lui Scuffet.

Ăsta este motivul pentru care Scuffet în aer cu mâinile spre minge și ulterior și-a îndoit brațele să se protejeze de picioarele lui Yuri, care a făcut o foarfecă. Ăsta e motivul pentru care Scuffet s-a întâlnit cu atacantul de la Rapid. Acest lucru s-a întâmplat după ce inițial, atacantul l-a împins pe Yuri. Este fault în atac! Faceți un exercițiu de imaginație. Scoateți-l pe Scuffet din ecuație, dacă s-ar întâmpla o asemenea împingere, oriunde pe terenul de joc, este fault pentru jucătorul care a făcut foarfecă în mod regulamentar”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Întrebat de realizatorul emisiunii dacă decizia lui Cătălin Popa duce la o viciere de rezultat, Cristi Balaj a răspuns ferm. „Indiscutabil. ”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj, acuzații șoc la adresa lui Cătălin Popa: „Așa ceva faci doar dacă ai spatele asigurat”

Cristi Balaj a adus acuzații șoc la adresa lui Cătălin Popa. „În primă fază, ține Dugandzic cu mâna stângă, ridică mult tricoul lui Burcă. Ulterior, la nivelul mâinii stângi a lui Burcă, există o ținere ușoară, dar nu la fel de evidentă ca cea a lui Dugandzic. Și căderea este tetrală. În asemenea situații, când l-am auzit pe Ando, nu se lasă jocul să continue. De ce? Pentru că atacantul a încercat și a și reușit să se folosească de un contact ușor și a provocat căderea, a căzut intenționat cu scopul de a obține o decizie favorabilă pe care a obținut-o. Este o simulare grosolană. Chiar dacă a fost o ținere pe final reciprocă.

Pe final, când se arată minutele de prelungiri acela este termenul minim pe care-l joci. Păi dacă vezi tu, arbitrul, că nu dau copiii de mingi balonul în teren, că o țin pentru că, conducea echipa gazdă și se întâmplă astfel de lucruri. Păi dacă e lovitură de la colț, lasă bă să execute. Ți-e frică că e gol? Păi așa ceva, și vorbim de 4 faze majore. 3 clar greșite în defavoarea CFR-ului.

Avem 4 faze în care pot să spun, eu care am făcut greșeli, care înțeleg un arbitru când greșește. Lasă-i 4 faze, toate greșite în defavoarea unei singure echipe, toate cele 4. Așa ceva, faci la acest nivel, doar dacă ai un ordin și ai spatele asigurat. Repet, sunt fost arbitru, care am făcut greșeli. Înțeleg când un arbitru greșește, dar toate cele 4 faze dintre care 3 clar greșite în defavoarea unei singure echipe le faci doar dacă ai spatele asigurat. N-am dovezi, să fie clar, dar nu există explicații.

Există o rumoare pe buzele multora din fotbalul românesc și această rumoare nu mă lasă să fiu șocat. Dar nu credeam că se ajunge până aici. Instituțiile statului trebuie să își facă datoria. Nu vreau să ajung la Comisia de Disciplină. Nu vreau să spun mai mult pentru că nu ai cum să mă protejezi (n.r. Horia Ivanovici). Probabil nu câștigau dacă nu erau aceste greșeli de arbitraj”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.