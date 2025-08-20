Cristi Balaj, analiză dură pe arbitrajul din ultima etapă din SuperLiga: “Kovacs a fost impecabil, dar în alte meciuri au fost mari probleme!”

Rapid – FCSB s-a terminat la egalitate, scor 2-2, asta în ciuda faptului că roș-albaștrii au condus cu scorul de 0-2. Arbitrul delegat a fost Istvan Kovacs, iar Cristi Balaj a analizat prestația fostului coleg.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj, analiză dură pe arbitrajul din ultima etapă din SuperLiga

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a ținut să felicite . Pe de altă parte, președintele de la CFR Cluj susține că au fost probleme mari în alte partide, i , unde evoluția lui Marcel Bîrsan i-a ridicat anumite semne de întrebare.

„(n.r. – Cum ți s-a părut arbitrajul lui Kovacs în Rapid – FCSB?) Foarte bun, excelent! Am văzut interpretările, doar că fotbalul este un sport de contact, un sport bărbătesc.

ADVERTISEMENT

În schimb, au fost alte partide în această etapă în care am semne mari de întrebare vizavi de anumite decizii, inclusiv cea de la Farul Constanța – U Cluj. Nu vreau să comentez mai mult, e o echipă din Cluj și nu ar fi corect să-mi expun punctul de vedere. Ni se reproșează multe lucruri atunci când vine vorba de Universitatea Cluj și atunci prefer să mă abțin.

„Bîrsan a avut un joc de la care putea să iasă foarte ușor de pe teren cu un arbitraj excepțional! E inacceptabil pentru un arbitru cu ecuson FIFA pe piept”

Au fost probleme la FC Argeș – Oțelul Galați, la lovitura de pedeapsă acordată. La meciul nostru a fost Bîrsan… A avut un joc de la care putea să iasă foarte ușor de pe teren cu un arbitraj excepțional. Când vezi un jucător împinge, punând mâna în piept, un adversar și tu nu intervii, nu fluieri, nu vii acolo ca să-i atragi măcar atenția verbal, e normal ca echipa a cărui jucător a fost împins cu mâna în piept să se simtă nedreptățită.

ADVERTISEMENT

Arbitrul, având o poziție excelentă, nu intervine, deci mi se pare normal acest lucru. Cei nedreptățiți, că au avut o anumită reacție, au fost avertizați, s-au împărțit cartonașe și nu s-a intervenit. În momentul în care tu nu ai intervenit, deși era obligatoriu, să vii să împarți cartonașe… Mi se pare total inacceptabil pentru un arbitru care a avut ecusonul FIFA pe piept”, a declarat Cristi Balaj.

ADVERTISEMENT