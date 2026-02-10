Cristi Balaj, analiză la sânge a arbitrajelor din SuperLiga! Ce riscă Dinamo după ce Istvan Kovacs a fost lovit de un obiect

ADVERTISEMENT

István Kovács, cel mai bine cotat arbitru român, a fost delegat luni seara la derby-ul etapei dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Centralul din Carei a gestionat partida de pe Arena Națională, iar Cristi Balaj l-a lăudat pe oficial pentru deciziile luate. În plus, fostul președinte de la CFR Cluj a vorbit și despre sancțiunile pe care clubul din Ștefan cel Mare le riscă.

Cristi Balaj a dat verdictul! Nota primită de István Kovács în Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

însă István Kovács a gestionat bine partida. Arbitrul nu a luat decizii greșite și a intrat în dialog cu jucătorii. Cristi Balaj a avut doar cuvinte de laudă și i-a acordat o notă foarte bună centralului.

„A arbitrat bine. Nu a avut foarte mari probleme. O singură situație a fost la o centrare în minutul 30. Boateng atinge mingea cu mâna în momentul în care s-a sprijinit pe gazon. Decizia corectă este de a lăsa jocul să continue, întrucât nu există intenție. Fiecare arbitru alege cum gestionează un meci. A fost un meci frumos. Se putea întâmpla orice. E bine că am avut parte de două goluri. Managementul ales de arbitru a fost unul corect. Nu am simțit să avantajeze vreo echipă. I-aș fi dat nota 8,4. Când arbitrezi excelent primești 8,5. Nu există nota 9. Se dă nota 9 dacă arbitrezi perfect o finală de Cupă Mondială”, a explicat Cristi Balaj.

Ce sancțiuni ar putea să primească Dinamo după ce suporterii au aruncat cu obiecte în István Kovács

Pe finalul partidei de pe Arena Națională a avut loc un incident. . Arbitrul nu a fost lovit, însă s-a aplecat și a dus obiectul în zona vestiarelor. Rămâne de văzut în ce mod va fi sancționat clubul Dinamo.

Cristi Balaj este de părere că nu se pune problema ca Dinamo să joace următorul meci cu porțile închise după acest eveniment neplăcut. Fostul arbitru român consideră că echipa din Ștefan cel Mare va primi doar un avertisment din partea comisiilor.

„Dinamo riscă doar o amendă. Nu se suspendă terenul. Doar amendă, din punctul meu de vedere. Îi cunosc pe cei de la Dinamo. Nu acceptă asemenea comportament. Sunt convins că se vor lua măsuri. Sunt mai mult decât civilizați. Ar fi păcat ca, din cauza unor suporteri supărați pe faptul că nu a câștigat echipa lor, să aibă de suferit clubul. Sunt convins că se vor lua măsuri. A fost un incident izolat. Nu a influențat meciul. Nu au existat vătămări corporale”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.