Cristi Balaj, analiză la sânge a ultimei etape din SuperLiga! Ce calificativ a primit Adrian Cojocaru la U Cluj – FCSB 0-2: „Asta aș fi făcut eu cu Olaru”. Exclusiv

Etapa a 15-a din SuperLiga a tras oficial cortina peste turul sezonului regulat. A fost o nouă rundă în care arbitrajul a lăsat semne de întrebare. Cristi Balaj, specialistul FANATIK, a analizat fazele controversate. Ce a spus, de fapt.

Cristi Balaj, verdict după penalty-ul acordat de Horia Mladinovici în Petrolul – FC Botoșani 0-0

Runda a 15-a s-a încheiat cu meciul de la Ploiești dintre Petrolul și liderul FC Botoșani. Tabela de marcaj a arătat scorul de 0-0 la finalul celor 90 de minute, însă situația putea fi cu totul alta.

după ce moldovenii au primit un penalty în urma unui contact în careu între portarul gazdelor și Kovtaliuk. Cristi Balaj a comentat arbitrajul lui Horia Mladinovici la această partidă.

„La acest meci avem o situație în minutul 34. Ricardinho, jucătorul de la Petrolul, a căutat contactul, a dus piciorul stâng înspre portar, deci nu a mai mers spre direcția lui de alergare, l-a dus mult în stânga pentru a căuta un contact în urma căruia a căzut. Doar că aș aprecia inteligența, să spun, arbitrului, care a considerat că jucătorul nu a simulat, el ridicându-se instant. El oricum nu arătase penalty, deci a fost o decizie corectă. Un mare fair play din partea lui Ricardinho, jos pălăria și este și motivul pentru care salut salut decizia arbitrului Horia Mladinovici de a nu-i acorda cartonaș galben pentru simulare, pentru că a fost o fază în care Ricardinho a căutat contactul, a dus piciorul mult în partea stângă.

Apoi, a venit faza în care într-un final s-a acordat lovitură de pedeapsă la Kovtaliuk, cel care a căzut. Avem două perspective aici. Dinspre unghiul arbitrului a părut o simulare, a părut că atacantul celor de la Botoșani, anticipează un viitor contact. Arbitrul a considerat că jucătorul de la Botoșani anticipează un contact prin faptul că își lasă piciorul stâng mult în spate, fără să mai aibă intenția să aibă acea mișcare motrică corectă, doar că, la camera VAR s-a descoperit, înainte de această anticipare, că a fost o neglijență a portarului care a venit cu genunchiul și a luat piciorul de sprijin, piciorul din față. A fost sprijinit corect de camera VAR și decizia finală de a da penalty a fost corectă!”, a spus Cristi Balaj.

Iulian Călin, apreciat de Cristi Balaj pentru arbitrajul de la Farul – Csikszereda 2-0

Cristi Balaj a vorbit și despre Iulian Călin și felul în care a arbitrat la Farul – Csikszereda 2-0. Fostul arbitru FIFA consideră că la acest meci, atât cât a vizionat din el, nu au existat semne de întrebare la adresa „centralului”.

„N-am văzut meciul integral. A fost un arbitraj bun. Au fost două intervenții VAR, și una pentru acordarea unui penalty. S-a considerat că mâna a fost suficient de depărtată de corp atunci când șutul a fost spre direcția porții. Dacă spre direcția porții mingea întâlnește mâna, avem următoarele situații. Dacă mâna este foarte aproape de corp, nu se acordă lovitură de pedeapsă, nu se acordă lovitură de pedeapsă. Dacă, în schimb, mâna este depărtată de corp, chiar și ușor depărtată de corp, chiar în situația în care nu avem o intenție a apărătorului de a bloca mingea cu mâna, legiuitorul spune că trebuie acordată lovitură de pedeapsă”, a explicat Balaj.

Radu Petrescu, lăudat de Cristi Balaj după Dinamo – CFR Cluj 2-1

Arbitrul care a primit laude în această etapă de la Cristi Balaj a fost Radu Petrescu, care a oficiat duelul de pe Arena Națională dintre Dinamo și CFR Cluj, câștigat de gazde cu 2-1.

„Dinamo – CFR Cluj, Radu Petrescu, un arbitraj foarte bun. A lăsat jocul, a acceptat duelurile, a avut o intervenție VAR la un gol anulat al lui Musi. Cred că asistentul a și ridicat parcă fanionul, din ce țin minte. Un arbitraj foarte bun!”, a spus fostul mare arbitru român.

Cristi Balaj, verdict în cazul lui Adrian Cojocaru după prestația din U Cluj – FCSB 0-2

Adrian Cojocaru a avut un meci nu tocmai liniștit la Cluj, între U Cluj și FCSB. Bucureștenii au plecat cu toate cele 3 puncte după ce au câștigat cu 2-0, în superioritate numerică. Balaj a explicat situația de la eliminarea lui Murgia.

„Aș numi acest arbitraj oarecum satisfăcător. Nu slab sau foarte slab, dar satisfăcător. De ce? Pentru că eliminarea lui Murgia, principalul vinovat, aici nu a fost un must, a fost o mișcare a jucătorului de la Universitatea Cluj, un contact prelungit, adică n-a fost o lovire imprudentă. Unii o să spună, doamne, dar la lovire e roșu. Nu, există și loviri în care intensitatea, forța lovirii nu este de nivel sancționabil cu cartonaj roșu, nu există violență, brutalitate. Aici a fost doar o împingere, nu a fost lovire, pentru că contactul a fost prelungit și mâna s-a dus în continuare după ce a existat acel contact prelungit cu un jucător advers.

Olaru, care a exagerat, a amplificat oarecum acea lovire, a amplificat-o până în momentul în care a văzut că arbitrul a scoate cartonașul galben, după care n-a mai avut nevoie de îngrijiri și s-a ridicat imediat. Ce e de menționat? Că până la acea fază am avut dueluri care puteau să fie sancționate cu avertisment, cu cartonaș galben!”, a mai spus Cristi Balaj.

Slobozia – FC Argeș 0-1. Balaj a spus cum s-a descurcat, de fapt, Andrei Chivulete

Andrei Chivulete a condus meciul câștigat de FC Argeș cu 1-0 pe terenul Unirii Slobozia. Cristi Balaj a semnalat o neînțelegere între „central” și asistent, însă norocul a fost de partea lor. Despre ce a fost vorba, de fapt.

„N-am avut VAR aici. Chivulete, un arbitraj bun, cât am văzut meciul. Chivulete și Ghinuleac au avut o lipsă de corelare. A fost un offside pasiv. Asistentul a ridicat, arbitrul a lăsat jocul să continue. Jucătorii s-au oprit când au văzut steagul, noroc că nu s-a marcat, ar fi fost niște proteste. Avem pretenții de la ei!”, a precizat Balaj.

Hermannstadt – Oțelul 1-3. Gabriel Mihuleac, apreciat de Balaj

Cristi Balaj a avut o impresie bună și despre Gabriel Mihuleac, cel care a fost la centru în confruntarea Hermannstadt – Oțelul 1-3. Fostul arbitru a apreciat desfășurarea partidei, bazată pe deciziile luate de „central”.

„Un arbitraj bun, cu o intervenție VAR, la o fază fixă, în care am avut un apărător care a lovit adversarul în stomac, în zona abdomenului. Probabil a existat un duel sau o dorință de a se poziționa fiecare, doar că jucătorul eliminat a avut o atitudine brutală și a lovit adversarul în zona abdominală în minutul 13”, a mai spus Balaj.

Marcel Bîrsan, la centru în Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Balaj a catalogat prestația arbitrului

Cel mai intens meci al etapei a fost însă derby-ul de duminică seară, Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meciul a fost decis de un penalty confirmat de VAR în ultimele minute. Cristi Balaj l-a catalogat pe Marcel Bîrsan drept „o surpriză plăcută”.

„Consider că a avut un arbitraj foarte bun. A fost o intervenție VAR pe final. A fost un meci cu intensitate, s-a apropiat mult de ceea ce se întâmplă pe plan internațional. Legat de faza de penalty, unii spuneau că, dom’le, a ieșit arbitru, trebuia să vadă, nu? Este foarte greu la viteza la care se întâmplă faza, mai ales când avem incorectitudini în raport cu mâinile, pentru cât mâna este mai subțire decât piciorul și are o mișcare mai rapidă.

Arbitrul a avut nevoie de reluări pentru a fi convins că ceea ce probabil a bănuit, și sunt convins că a existat dialog între Bîrsan și arbitru din camera VAR, sunt convins că i-a cerut să vadă dacă portarul a atins sau nu, sau a șters sau nu și mingea. Nu ar fi fost greșeală dacă fluiera penalty și era confirmat apoi de VAR. Fluiera doar o bănuială așa. Important este că s-a luat decizia corectă. Una peste alta, o etapă bună! Bîrsan a fost o surpriză plăcută”, a concluzionat Cristi Balaj.