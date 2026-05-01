Cristi Balaj analizează arbitrajul din semifinalele Champions League. Care penalty-uri dintre cele 5 le-ar fi acordat el dacă era la centru. Exclusiv

Spectacolul a fost garantat la semifinalele , unde am avut un regal ofensiv la PSG – Bayern, iar la Atletico Madrid – Arsenal am văzut o rigurozitate tactică din partea unor antrenori care caută mai degrabă rezultatul. Totuși, cele două partide nu au fost lipsite de momente controversate, iar Cristi Balaj face o analiză pentru FANATIK.

Primul meci a fost cel dintre , unul în care fiecare formație a primit câte un penalty, iar fostul arbitru român este de părere că nemții au beneficiat de o eroare a centralului la lovitura de pedeapsă pe care Luis Diaz a primit-o.

„Am avut un arbitru elvețian la PSG – Bayern, iar prima situație care a comportat discuții, oarecum limitate, pentru că frumusețea jocului ne-a făcut să nu vorbim foarte mult de arbitraj. Trebuie să le aduc aminte celor care ne urmăresc că simulare există în 4 situații. Cea mai clară e cea în care atacantul cade fără să existe contact. Acolo orice începător descoperă acest tip de simulare. Următoarele 3 comportă discuții. A doua situație este când atacantul se folosește de un contact ușor.

Iar ultimele 2 sunt când atacantul caută contactul sau îl anticipează. În meciul PSG – Bayern, la Luis Diaz, din punctul meu de vedere apărătorul a făcut o alunecare și era la o distanță de atacant, s-a dus spre minge, iar jucătorul nemților a dus piciorul drept în piciorul apărătorului. A avut grijă să nu alerge drept către minge. Eu zic că nu este penalty. Era mai inspirat să nu dea.

Finalul primei reprize, apărătorul de la Bayern, inițial avea mâinile la spate când urma să vină centrarea. În momentul în care se trimite mingea către careu el își depărtează mâinile de corp. Atât timp cât ai avut mâinile la spate și după le-ai îndepărtat, trebuie acordat lovitură de pedeapsă pentru că ți-ai mărit suprafața corpului. Dacă ai ghinion să te lovească mingea în mână atunci se acordă lovitură de pedeapsă. Nu atinge genunchiul apărătorului mai întâi”, a spus Cristi Balaj.

Cristi Balaj a identificat o greșeală uriașă la meciul Atletico Madrid – Arsenal

Cristi Balaj a analizat și deciziile controversate din partida disputată la Madrid, dintre Atletico și Arsenal, iar deschiderea scorului a venit dintr-un penalty care a fost acordat prea ușor, crede fostul arbitru român.

„În minutul 42, Hancko a avut un duel cu Gyokeres, arbitrul a dat lovitură de pedeapsă. Din punctul meu de vedere este mult prea puțin pentru a da penalty. Varul nu a intervenit pentru că a existat un contact. Din punctul meu de vedere este mult prea puțin pentru a acorda penalty, mai ales la asemenea meciuri. Atunci când vorbim de partide importante, care stabilesc care echipe se califică, este mult prea puțin pentru a interveni. Eu spun acolo că apărătorul l-a jenal pe Gyokeres și căderea a fost teatrală.

În minutul 54, Llorente a șutat în brațul lui White, iar această fază a avut nevoie de intervenția VAR. Mâna era mult depărtată de corp, este evident că apărătorul de la Arsenal și-a mărit suprafața corpului, aici din punctul meu de vedere nu este vreo discuție. Mai este faza din final, când Arsenal a primit penalty, era perpendicular pe cei doi jucători, o poziție aș spune norocoasă. Din păcate s-a păcălit.

Motivul pentru care s-ar fi putut acordat penalty era dacă Hancko l-ar fi călcat pe Eze. Doar că, inițial a fost o atingere ușoară, iar apărătorul a pus piciorul în pământ. Există un contact care nu avea cum să provoace căderea atacantului. Fotbalul e un sport de contact, este permis, important este să nu fie unul care să provoace căderea atacantului. Nu este penalty”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK Superliga.