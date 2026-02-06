Cristi Balaj analizează ultimele arbitraje la meciurile FCSB: „De ce nu le-a crescut tensiunea când au ratat 11 metri?”. Ce spune de penalty-ul cerut la Olaru. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fostul arbitru Cristi Balaj a analizat, la FANATIK SUPERLIGA, arbitrajele de la meciurile celor de la FCSB. Roș-albaștrii au avut multe de contestat atât la meciul cu Csikszereda, dar mai ales după duelul cu FC Botoșani. Iulian Călin a fost luat în vizor de conducătorii campioanei.

Cum vede Cristi Balaj ultimele arbitraje la meciurile FCSB. Ce spune de penalty-ul cerut la Olaru

După victoriile cu Csikszereda (1-0) și FC Botoșani (2-1), care au apropiat-o pe FCSB de locurile de play-off, conducătorii roș-albaștrilor au ieșit cu atacuri la arbitrajele lui Cristi Moldoveanu și Iulian Călin. Al doilea este pus la zid după ce nu ar fi dat un penalty clar la un duel între Bordeianu și Olaru.

Vineri dimineață, Mihai Stoica a spus, la FANATIK SUPERLIGA, că „cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta”. În timp ce gazdele au acuzat arbitrajul lui Iulian Călin, fostul oficial de la CFR Cluj, Cristi Balaj, are o altă poziție.

Intrat și el în direct la FANATIK, fostul arbitru este de părere că Iulian Călin a procedat corect. Balaj spune că, în cazul în care arbitrul din Argeș va ajunge în fața CCA, acestuia i se va da credit.

„A arbitrat bine. A avut acea ținere scurtă la Olaru. Judecând după cum judecă cei de la Comisia Centrală de Arbitri (CCA) și ce li se cere arbitrilor. Dacă mă duc înapoi în timp, a fost o ținere la un meci CFR – FCSB, pe final de meci.

Eu am văzut ținerea (n.r. la Olaru) și sunt convins că cei de la CCA îi vor da credit arbitrului și vor considera că este o ținere scurtă care nu a provocat căderea adversarului. Așa o să spună ei: că jucătorul nu a căzut din cauza acestei țineri.

Arbitri se pregătesc înainte de a arbitra un meci. Ei analizează jucătorii. Știu că unul folosește coatele, altul împinge adversarul, altul îl șicanează la un corner, altul simulează la orice atingere ușoară. Atunci, probabil că au ținut cont de mai multe aspecte”, spune Balaj. „(n.r. cum ți s-a părut arbitrajul lui Călin?) Bun. Un arbitraj bun”.

Cristi Balaj, după ce FCSB a atacat ultimele arbitraje: „De ce nu le-a crescut tensiunea când au ratat 11 metri?”

În analiza ultimelor arbitraje, Cristi Balaj a făcut o trimitere și la meciul FCSB – Csikszereda. Acesta a considerat exagerată poziția oficialilor campioanei, care l-au pus la zid pe centralul Moldoveanu. Fostul oficial de la CFR îi întreabă pe cei de la FCSB „de ce nu le-a crescut tensiunea când a ratat penalty jucătorul lor?”, făcând o aluzie la . În meciul din runda a 24-a, Florin Tănase a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 30 al meciului cu echipa din Miercurea Ciuc.

„Ei l-au desființat și pe arbitrul dinainte (n.r. Cristi Moldoveanu cu Csikszereda) în contextul în care a avut, pe final, două lovituri libere acordate eronat. Noroc că nu s-a înscris. E mult prea mult să ai o asemenea apreciere sau dezapreciere față de un arbitru pentru două lovituri libere care nu au contat în economia jocului.

(n.r. e o strategie a FCSB-ului de a pune presiune?) De ce nu le-a crescut tensiunea când a ratat penalty jucătorul lor? Înțeleg că a greșit arbitrul că a dat două lovituri libere, dar când jucătorul tău ratează o lovitură de pedeapsă, nu e tot om și el? E om și jucătorul, și arbitrul”, a mai spus Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.