Cristi Balaj, anunț de ultimă oră despre biletele la CFR Cluj – Lazio: „Sold out!”. Oficialul confirmă exclusivitatea FANATIK despre primele de calificare. Video exclusiv

în playoff-ul pentru optimile Conference League. În Ardeal, interesul pentru confruntarea cu formația din Serie A este uriaș. Mai ales în condițiile în care campioana României păstrează șanse la calificarea în faza următoare după înfrângerea la limită, 0-1 la Roma, din tur.

Cristi Balaj a anunțat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că s-au vândut biletele pentru CFR Cluj – Lazio: “E sold out!”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că toate biletele pentru confruntarea cu Lazio au fost vândute. Va fi sold-out pe stadionul din Gruia. În plus, este convins că victoria cu FC Argeș îi va ajuta pe elevii lui Dan Petrescu să se descătușeze și să dea o replică foarte bună contra lui Lazio.

“Este sold out! Prin colțuri, doar așa dacă găsim persoane care au cumpărat bilete și încă nu au apucat să le dea. În acest moment avem posibilitatea de a găzdui 16.000 de spectatori din ce am înțeles. Pentru că avem acea tribună suspendată în spatele porții, de la etaj, care nu poate să fie folosită conform normelor.

Ea este sigură, doar că normele nu promit. Doar având spectatorii în spate și dacă se nimerește să avem și una dintre zilele noastre bune, cu ei care dacă ar acuza să zic frigul din România, atunci poate am avea o șansă de a trece. Meciul cu FC Argeș a venit ca o descătușare, am avut spirit.

Chiar dacă am avut înfrângeri la limită în ultimele partide, am avut grijă să fim alături de jucători. Adică nu s-a făcut absolut nicio presiune, i-am încurajat, am avut un spirit bun. Și din partea conducerii către jucători spre staff”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj a confirmat informația FANATIK : 200.000 de euro de la Neluțu Varga pentru jucători pentru a o elimina pe Lazio din Conference League

De asemenea, Cristi Balaj a confirmat că jucătorii de la în cazul în care obțin calificarea în fața lui Lazio. Informația a fost oferită în exclusivitate de FANATIK. O sumă uriașă pe care patronul Neluțu Varga este pregătit să o vireze în conturile jucătorilor, inițiativă apreciată inclusiv de Balaj.

“Da, acesta este adevărul. Suma este corectă. Domnul Varga ne încuraja și pe noi, inclusiv pe mine. Aveam acea supărare de la golul primit, putea să fie ușor evitat. Mai ales că putea să fie ușor evitat. Mai ales că Dan Petrescu este un perfecționist, exersează, pregătește mai mereu fazele fixe. Cum s-a întâmplat și pentru acest meci.

Tocmai că a pregătit atât de bine, nu întâmplător remarcau și cei din anturajul celor de la Lazio. Chiar dacă au jucat în 10 oameni, pentru că au mai fost astfel de situații, nu s-a întâmplat de mult ca Lazio să aibă așa puține ocazii. Domnul Varga a fost totdeauna generos și pozitiv”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj a fost învinsă în partida tur pe Olimpico, scor 0-1, după golul marcat de Ciro Immobile în prelungirile primei reprize

CFR Cluj – Lazio, returul din faza play-off pentru optimile de finală în Conference League, se joacă joi, de la ora 19:45 a României, la Cluj. În tur, italienii s-au impus la limită, cu golul marcat de Ciro Immobile, în prelungirile primei reprize. Lazio a fost în inferioritate numerică încă din minutul 15, după eliminarea lui Patric.

